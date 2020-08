Temptation Island, svelata la prima coppia di Alessia Marcuzzi

editato in: da

Alessia Marcuzzi: dieta e segreti di bellezza

Cresce l’attesa per la nuova edizione di Temptation Island condotta da Alessia Marcuzzi che andrà in onda a settembre. Filippo Bisciglia ha da poco salutato l’ultima edizione del programma di Maria De Filippi, fra falò, coppie che si sono riunite e altre che hanno deciso di dirsi addio. Ancora una volta lo show è stato un grande successo e il pubblico non vede l’ora di scoprire cosa accadrà.

Lo stesso Filippo Bisciglia ha simbolicamente passato il testimone ad Alessia, facendole gli auguri per la sua conduzione. “Le faccio un grandissimo in bocca al lupo – aveva raccontato in un’intervista, parlando della collega e della fine dello show -, è una persona alla quale voglio profondamente bene. Ho iniziato a fare televisione con lei che a quel tempo conduceva la prima edizione del Grande Fratello, è stata la prima a dire il mio nome davanti a milioni di telespettatori e adesso conduciamo lo stesso programma: incredibile. Sono sicuro che anche quest’anno sarà bravissima nel suo lavoro. Ai falò traspare tutta la sua dolcezza ed è una componente essenziale per questa trasmissione”.

La nuova edizione di Temptation Island avrà come protagonisti tutti concorrenti non famosi. “Alessia condurrà un’edizione tutta Nip, come si dice, il contrario di Vip, con persone normali – ha spiegato Maria De Filippi a Gente -. Ci credo di più, con loro scatta l’improvvisazione, la sorpresa, l’inaspettato. Alessia è generosa, è buona e di una genuinità imbarazzante. Ogni tanto le devi dire proprio: ‘svegliati’. La tv è tremenda, basta poco perché ti cucia addosso un cliché. Alessia per tutti è la bella, quella che veste Versace. Col tempo però si cresce e si deve cambiare”.

In attesa di scoprire il cast della trasmissione è stata svelata la prima coppia che prenderà parte allo show. Si tratta di Sara Shaimi e Sonny Di Meo, ex protagonisti di Uomini e Donne, molto amati e seguiti dal pubblico, che starebbero per sbarcare in Sardegna. Ad annunciarlo Amedeo Venza, da sempre molto informato riguardo Temptation Island e U&D. I due attualmente si trovano in Spagna, ma presto potrebbero tornare in Italia per partecipare alla trasmissione.