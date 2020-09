Temptation Island, Speranza a un bivio e la Marcuzzi costretta a intervenire

editato in: da

Temptation Island, tutte le coppie dell’edizione condotta da Alessia Marcuzzi

A Temptation Island i colpi di scena non mancano mai: sul profilo ufficiale Instagram del programma, sono state diffuse le anticipazioni della terza puntata del reality, in onda il 30 settembre 2020 su Canale 5 in prima serata con al timone Alessia Marcuzzi.

Tra i nove video pubblicati, spicca in particolare quello con Speranza e la conduttrice, mentre quest’ultima è intenta a rincuorare la ragazza in lacrime: “Speranza avrà trovato le risposte che stava cercando? A questo punto, chiederà il falò di confronto immediato?”, così recita il post su Instagram, che ha generato la curiosità di molti fan del programma. Ma facciamo prima un passo indietro:

Speranza Capasso ha accettato di partecipare a Temptation con il fidanzato Alberto Maritato per testare la loro relazione che dura da ben 16 anni e -purtroppo- sin dalla prima puntata le cose non sono state rosee: la ragazza, infatti, ha scoperto che Alberto l’ha tradita in passato e ha visto il suo fidanzato avvicinarsi alla single Nunzia.

Successivamente, Alberto si è lasciato andare a delle affermazioni molto forti nei confronti della compagna, mentre stava chiacchierando con le tentatrici. La Capasso, costretta ad ascoltare tutto ciò, è apparsa alquanto sconvolta: “Io, attualmente, sto con una ragazza con il tipico carattere femminile che a me non piace. È proprio l’antidonna per me”.

Vedremo, dunque, la coppia a un bivio del loro rapporto nella terza puntata che andrà in onda il 30 settembre. Non a caso, come possiamo vedere dalle anticipazioni, Alessia Marcuzzi ha scelto di intervenire nella storia dei due ragazzi, raggiungendo Speranza al villaggio per darle forza e sostegno.

Penso che tu stessi cercando queste risposte da quest’uomo. E lui le cercava da te sennò non ti avrebbe chiamato per venire.

La ragazza, visibilmente frustrata, ha risposto alle dolci parole della conduttrice con rassegnazione, sottolineando che in realtà lui avrebbe cercato le risposte solo in se stesso. Insomma, un viaggio nei sentimenti piuttosto complicato per Alberto e Speranza, che forse si concluderà presto con un falò di confronto.

Ma la terza puntata si prospetta piena di molte altre rivelazioni, d’altronde nel villaggio ci sono altre coppie che stanno cercando di capire a che punto è il loro legame: Serena e Davide, Carlotta e Nello, Nadia e Antonio e Francesca e Salvo, quest’ultimi appena sbarcati sull’isola, riusciranno a risolvere i loro problemi?