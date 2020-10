Temptation Island, Speranza e Alberto avvistati insieme dopo l’addio

editato in: da

Fra Alberto e Speranza è davvero finita? I due protagonisti di Temptation Island sarebbero stati avvistati insieme nonostante il durissimo falò di confronto apparso nell’ultima puntata dello show di Alessia Marcuzzi. Alberto e Speranza sono sbarcati in Sardegna per mettere alla prova la loro storia d’amore che dura ormai da 16 anni. Da subito però lui ha mostrato un forte interesse nei confronti della single Nunzia, dimenticando la sua fidanzata e riservandole parole molto dure.

Dopo falò difficili e video decisamente compromettenti, Speranza ha chiesto un confronto con il compagno. Alberto, dopo aver baciato Nunzia, ha incontrato la fidanzata deciso a mettere fine alla loro lunga love story. “Iniziare è difficile perché già per come ti trovo – ha detto Alberto -. Ti conosco da 16 anni capisco tutto però ancora una volta tu stai pensando che ho fatto tutto solo per il mio bene”.

Speranza ha quindi raccontato di essere stata molto male durante la sua permanenza a Temptation Island: “Penso che ad oggi questa non è stata una scelta che tu hai fatto qui, ma era una cosa che ti portavi da fuori – ha chiarito -. Io dal primo video ti dovevo chiamare, ma io dovevo avere il quadro di tutto, ma tu sei stato piccolo così. Mi dovevi chiamare e te la conoscevi fuori. Almeno non mi umiliavi. Io davanti ho una persona che amo senza limiti, perché il sentimento non è una vergogna e non mi pento di niente di quello che ho fatto in questi sedici anni, ma ai falò mi vergognavo, volevo sprofondare”.

Il momento più difficile è arrivato quando i due hanno guardato il video in cui Alberto bacia la single Nunzia. “Io ho avuto un percorso e ricordo tutto quello che ho fatto e sono stato me stesso – ha raccontato Alberto -. Non sono mai stato felice in questo modo, per la prima volta ero davvero felice. Fingere ancora sarebbe stato sbagliato!”.

“La realtà l’hai capita baciandoti con una persona e facendo questo tipo di percorso? – ha replicato Speranza – Ma sei un mostro! Io, nonostante tutto, non ho mai parlato male di te con le ragazze. Ti auguro infatti il bene, di frequentare fuori questa ragazza ed essere felice”.

Parole che fanno pensare alla fine della storia d’amore, ma potrebbe esserci un colpo di scena. La blogger Deianira Marzano ha infatti raccolto alcune segnalazioni secondo cui Alberto e Speranza si starebbero ancora frequentando. In particolare una persona che afferma di conoscerli bene, avrebbe visto il ragazzo entrare a casa dell’ex protagonista di Temptation Island. Per ora i due non hanno commentato ed è probabile che lo faranno solo dopo l’ultima puntata dello show con Alessia Marcuzzi e nell’appuntamento che racconterà le loro vite un mese dopo il reality.