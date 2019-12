Temptation Island, salta il matrimonio e un’altra coppia scoppia

editato in: da

Salta il matrimonio di Roberta Mercurio e Flavio Zerella, ex protagonisti di Temptation Island, che hanno annunciato l’addio. La coppia aveva messo alla prova l’amore nel reality di Maria De Filippi e, dopo lacrime e dubbi, aveva superato indenne il programma. Nonostante alcuni gesti poco carini di Flavio, nel corso del falò di confronto Roberta l’aveva perdonato e avevano abbandonato insieme la trasmissione.

A spingere la ragazza a dare una seconda possibilità al compagno era stata una romantica proposta di nozze fatta sulla spiaggia, di fronte alle telecamere e a un emozionato Filippo Bisciglia. Il matrimonio però non ci sarà, come ha annunciato la stessa Roberta. “Penso che tante cose sia giusto tenerle per sé – ha detto nelle Stories di Instagram – però sono del parere che nella vita ci siano diverse tappe, che vanno ad avanzare con l’età. A 15 anni hai delle aspettative, a 24 altre, a 30 tante altre ancora. Penso che l’amore è uno di quei sentimenti che dà il senso ancora a tante cose nel mondo ma da solo non basta. Maturando arrivi ad un punto in cui vuoi delle certezze, hai delle aspettative, dei sogni e dei desideri”.

“Ho capito che devo mettere me stessa al primo posto – ha aggiunto l’ex star di Temptation Island -, io sono più importante di tutto il resto, di tutti gli altri. Vi chiedo solo di capire quella che ad oggi è la mia decisione, tutto qua. Io voglio essere felice e per farlo devo ricominciare da me”.

Flavio Zerella non ha commentato, ma si è limitato a pubblicare una frase piuttosto eloquente nelle Stories: “Il silenzio negli occhi, il casino nel cuore”. L’edizione di Temptation Island con Flavio e Roberta nel cast è stata una delle più amate dai telespettatori. Fra i protagonisti di quell’anno Ludovica Valli, che dopo il programma si lasciò con Fabio Ferrara, e Georgette Polizzi, che oggi, nonostante le molteplici difficoltà, è felicemente sposata con Davide Tresse.