Temptation, Nunzia e Arcangelo di nuovo insieme: la verità

Dopo un mese e mezzo di lontananza, Nunzia Sansone e Arcangelo Bianco sarebbero tornati insieme. È questo lo scoop odierno, una notizia che ha trovato ampia diffusione sui social proprio nelle ultime ore. Qual è la verità per i due ex protagonisti di Temptation Island?

Partiamo dalle indiscrezioni: ieri sera Nunzia e Arcangelo sono stati avvistati alla stessa festa, come dimostrano alcune foto pubblicate su Instagram da Antonella Fiordelisi, la nuova fiamma di Francesco Chiofalo. Si è subito pensato ad un ritorno di fiamma tra i due ex fidanzati, e in pochi istanti il gossip si è diffuso a macchia d’olio sui social e sul web. Possibile che a un mese e mezzo da quel falò in cui hanno deciso di mettere un punto alla loro lunghissima storia d’amore (ben 13 anni insieme!) abbiano deciso di riprovarci?

Nel corso della puntata speciale di Temptation Island, in cui Filippo Bisciglia ha incontrato nuovamente i protagonisti del reality show un mese dopo il loro ritorno a casa, Nunzia e Arcangelo avevano confermato la loro scelta di rimanere divisi. Sebbene alcuni fan abbiano sperato fino all’ultimo di poterli rivedere insieme, le parole della Sansone non lasciano adito ad alcun dubbio. “Stamattina ho letto questo articolo. Vabbè è vero, ero a una festa, ero con le ragazze e c’era anche Arcangelo” – ha spiegato la ragazza sulle sue storie di Instagram.

“Quando ci siamo visti, ci siamo salutati. Lui mi ha chiesto come stavo e io gli ho chiesto come stava. Non siamo assolutamente tornati insieme, lui sta percorrendo la sua strada e io la mia, lui sta facendo le sue valutazioni e io le mie, lui ha i suoi pensieri e io i miei. È normale che se ci incontriamo ci salutiamo, siamo stati insieme 13 anni e in un mese e mezzo non puoi dimenticarti di una persona, non ti può essere indifferente. Ci tenevo a chiarire questa situazione”.

Dunque nessun ritorno di fiamma, solamente un incontro casuale che è stato immortalato e finito in poco tempo sui social. Nunzia ha poi voluto raccontare qualche dettaglio in più sulla sua estate. Se Arcangelo ha infatti organizzato una vacanza con i suoi nuovi amici Massimo Colantoni e Vittorio Collina, ma anche con alcune delle single conosciute nel villaggio, anche Nunzia ha i suoi progetti. Presto partirà per una splendida vacanza di cui, però, non ha voluto rivelare la destinazione. Con lei potrebbe esserci anche Ilaria Teolis e la “fotonica” Katia, con le quali ha stretto una bella amicizia.