Temptation Island, la messa in onda potrebbe slittare a causa di una coppia

Temptation Island, tutte le coppie dell’edizione condotta da Alessia Marcuzzi

È tutto pronto per la nuova edizione di Temptation Island: l’entusiasmo di Alessia Marcuzzi, che condurrà il reality show dei sentimenti, è alle stelle. Le sei coppie che metteranno alla prova il loro amore sono state scelte e il pubblico non vede l’ora di poter seguire l’evoluzione delle loro storie. Un problema, però, potrebbe far slittare la messa in onda del programma, prevista per il 9 settembre.

A mettere in dubbio la data di inizio dello show sarebbe stato un evento del tutto inaspettato. A rivelarlo il portale DavideMaggio.it, che ha svelato quanto clamorosamente accaduto nei primi giorni di registrazione di Temptation Island. Una delle sei coppie sarebbe già arrivata al capolinea, costringendo la redazione del programma a rivedere il montaggio e l’eventuale programmazione. Per guadagnare un po’ di tempo, quindi, sarebbe stato deciso di posticipare la messa in onda a data da destinarsi.

A chiedere il falò immediato dopo poco tempo dell’inizio delle registrazioni sarebbe stata una delle fidanzate. A portarla alla scelta di abbandonare il viaggio nei sentimenti sarebbe stata la conferma di un tradimento, da lei sempre sospettato, da parte del suo compagno. Delusione e rabbia per quanto scoperto sarebbero bastati alla donna per prendere una decisione definitiva sulla sua relazione.

Non si sa quale tra le sei coppie, questa volta tutte rigorosamente formate da persone non famose, potrebbe essere stata la causa del possibile cambiamento di data. Nessuna conferma o smentita, inoltre, è arrivata da parte dei canali di comunicazione ufficiali di Temptation Island o di Alessia Marcuzzi.

Se la notizia si rivelasse vera, si tratterebbe del secondo programma della stagione televisiva ad essere rinviato a pochi giorni dalla data prevista. Anche Milly Carlucci, infatti, ha dovuto annunciare il cambiamento della la data di partenza di Ballando con Le Stelle, seppur per una causa ben diversa: alcuni concorrenti sono risultati positivi al Coronavirus.

Nonostante questo ipotetico problema, questa edizione di Temptation Island sembra promettere colpi di scena e grandi emozioni. Alessia Marcuzzi, grazie anche ai preziosi consigli di Maria De Filippi, saprà guidare i partecipanti che, a loro volta, hanno dichiarato di essere pronti a mettersi in gioco per poter capire se, quello che stanno vivendo, è vero amore o solo un sentimento destinato a finire?