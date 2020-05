Temptation Island, Maria De Filippi svela come sarà la nuova edizione

editato in: da

Chi è Filippo Bisciglia, il conduttore di Temptation Island

Maria De Filippi parla della nuova edizione di Temptation Island e svela come sarà. Il reality delle coppie ripartirà a breve, ad annunciarlo è stata proprio la redazione dello show tramite Raffaella Mennoia, braccio destro della conduttrice. Il ritorno di Temptation ha sollevato moltissimi dubbi, in tanti infatti si chiedono come potranno svolgersi le registrazioni della trasmissione vista la necessità di mantenere il distanziamento fisico.

Le ipotesi in campo sono molto diverse. Si è parlato di una possibile quarantena per i partecipanti al reality prima del suo inizio, ma anche dell’eventualità di registrare Temptation Island d’inverno, offrendo ai telespettatori un’inedita versione invernale. A fare chiarezza Maria De Filippi che ha rilasciato una lunga intervista a Vanity Fair in cui ha parlato del futuro dl programma.

“Ne stiamo parlando in questi giorni per portarci avanti con il cast – ha spiegato Maria -: scegliamo di prepararci anziché aspettare senza poter fare niente. Il contatto fisico non è necessariamente fondamentale: quello che fa più arrabbiare i fidanzati e le fidanzate non è tanto il massaggio sulla schiena, ma la confidenza con le corteggiatrici e i corteggiatori, il raccontare le tue emozioni e la tua vita dopo un minuto. La gelosia – ha aggiunto – nasce sempre da questo, anche perché, una volta superata la passione iniziale, non restano che i sentimenti. Stiamo cercando di lavorare su questo”.

Maria De Filippi ha uno splendido rapporto con Filippo Bisciglia, conduttore di Temptation Island, con cui in passato, durante la partecipazione ad Amici Vip, ha discusso. “Io in quello sono vera, nel bene e nel male – ha ammesso -. Quando discuto con una persona con cui ho una confidenza particolare su qualcosa che non ritengo giusto, la discussione non è calmierata dalla presenza del pubblico o dalla telecamera”.

“Poi per me finisce lì – ha concluso – con Filippo ci sentiamo, ci siamo visti a Natale. La Celentano uguale: sul web dicono che verrà cacciata, ma non è vero. Tutti quelli che se ne sono andati dal programma non sono mai stati cacciati. Alessandra ci sarà negli speciali di Amici mentre Veronica no, ma solo perché sta lavorando ed è impegnata con le coreografie. Non è stata mica mandata via”.