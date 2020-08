Temptation Island, Manila Nazzaro fa una rivelazione sui figli e parla del suo futuro in tv

editato in: da

Manila Nazzaro è reduce del percorso a Temptation Island, affrontato insieme al compagno Lorenzo Amoruso. I due sono riusciti a superare tutte le incomprensioni sorte durante le registrazioni del programma e a tornare a casa più forti e innamorati di prima. Per l’ex Miss Italia, però, il rientro non è stato tutto rose e fiori.

La Nazzaro, infatti, ha ottenuto un riscontro positivo da parte del pubblico. Le critiche, come ha dichiarato al settimanale Vero Tv, le sono invece arrivate proprio da chi le sta più a cuore: i suoi figli Nicolas e Francesco Pio. Estremamente affezionati a Lorenzo Amoruso, hanno bonariamente bacchettato la madre per i suoi comportamenti all’interno del villaggio di Temptation Island:

Mi hanno simpaticamente massacrata e rimproverata di aver ballato troppo e spalmato troppe creme. Loro adorano Lorenzo e avevano paura che mi avrebbe lasciata.

Manila e Lorenzo, nonostante i timori dei figli della Nazzaro per il futuro della loro relazione, sono riusciti a ritrovarsi, dimostrando che il rispetto reciproco e l’amore vero sono valori che vincono su qualunque difficoltà. L’ex Miss Italia è certa di aver trovato l’uomo giusto:

È un omone dal cuore tenero e sono emerse alcune sue fragilità che hanno avuto un impatto su di me. Mi sono innamorata ancora di più di lui e sono orgogliosa.

In un futuro non troppo lontano, quindi, andranno a convivere, probabilmente a Roma, dove la Nazzaro vive attualmente, per dar vita a quella famiglia che tanto desiderano.

La partecipazione al reality show dei sentimenti, inoltre, ha fatto apprezzare la personalità di Manila Nazzaro. Dopo Temptation Island, così, è tornata immediatamente al lavoro con E la Chiamano Estate, programma di Rai 2, al fianco di Federico Quaranta.

I progetti di Manila, però, non si fermano qui. Sarebbe suo desiderio, infatti, poter ottenere ancora più spazio nel mondo della televisione e dello spettacolo, per poter intrattenere e dimostrare tutte le sue doti e il suo talento. E, anche il pubblico, sembrerebbe volere la stessa cosa. Numerosi sono i messaggi di stima ed affetto che riceve dai suoi fan.

Manila, dopo aver coronato il suo sogno d’amore con Lorenzo, riuscirà a realizzare i suoi desideri in campo lavorativo?