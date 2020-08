Temptation, Manila Nazzaro: “È il momento giusto per avere un bambino”

editato in: da

Per Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso è un momento d’oro: dopo la partecipazione a Temptation Island, i due sono sempre più consapevoli del loro amore, e sui social appaiono felici, complici e innamoratissimi.

Per la coppia più amata dai telespettatori, il viaggio nei sentimenti all’interno del villaggio è stato fondamentale per il loro rapporto: Manila e Lorenzo sono riusciti a comprendersi e a superare le loro incomprensioni, ottenendo anche delle risposte sul loro futuro di coppia.

Dopo Temptation Island infatti, i due hanno iniziato a progettare il loro futuro insieme, con l’intenzione di andare a convivere, probabilmente a Roma, dove la Nazzaro vive attualmente, per dar vita a quella famiglia che tanto desiderano.

Intervistati recentemente dal settimanale Gente, Manila e Lorenzo hanno parlato, oltre che della loro avventura televisiva, anche dei loro progetti di vita. La Nazzaro, reduce da un matrimonio che le aveva riservato tante sofferenze, ha raccontato che Lorenzo le ha fatto ritrovare la serenità che cercava: “Pensavo che non fosse pronto per fare un salto di qualità, invece lo è. Essere rimasti separati per tre settimane ci ha fatto capire che non possiamo stare lontani l’uno dall’altro”.

Amoruso dal canto suo ha confessato: “Al falò stavo per chiudere la relazione. Poi Manila ha detto una cosa che mi è arrivata dritta al cuore: ‘Io mi fido solo di due uomini, di mio padre e di te’, e questo mi è bastato per capire che era solo spaventata, ma aveva inteso chi sono in realtà”.

Lorenzo non ha mai fatto mistero del suo passato – non si è mai sposato e non ha mai avuto figli – ma l’amore per Manila l’ha cambiato, facendogli capire quanto il legame con lei fosse forte e profondo: “Il fatto di poter tornare a crederci di nuovo alla nostra età e miracolo, commovente”.

La coppia adesso, oltre alla convivenza, ha un sogno, quello di avere un bambino: “Sarei grato alla vita se ci facesse questo dono – ha spiegato Lorenzo -. L’unico dubbio riguarda gli equilibri con i figli di Manila”. L’ex calciatore ha raccontato di aver trascorso i primi due anni di relazione con la sua compagna in “clandestinità”, per non turbare Nicolas e Francesco Pio: “Da circa un anno sono entrato nella loro quotidianità e ho un fantastico rapporto con entrambi, non vorrei che l’arrivo di un bebè rompesse l’armonia”.

Quando i passi da fare sono così importanti, si sa, le titubanze sono tante. Ma Manila e Lorenzo hanno dimostrato che il loro è un amore forte e stabile e chissà che nei prossimi mesi, oltre alla convivenza, non aggiungano un altro tassello alla loro relazione.