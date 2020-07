Temptation Island, Manila e Lorenzo verso il lieto fine: anticipazioni

editato in: da

Temptation Island 2020, le coppie della nuova edizione

Continua il viaggio nei sentimenti delle coppie protagoniste di questa speciale edizione di Temptation Island, e le anticipazioni su ciò che vedremo nelle prossime settimane non si fanno attendere: a quanto pare, è in arrivo un lieto fine per Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso.

Quest’anno, Temptation Island ci sta regalando davvero delle grandissime sorprese. Filippo Bisciglia, di nuovo al timone dello show estivo di Canale 5, si è aggiudicato la conduzione di un’edizione davvero particolare, che vede come protagoniste alcune coppie vip e altre non famose. In questi giorni, all’Is Morus Relais ne abbiamo viste di ogni: mentre la finale si avvicina sin troppo rapidamente, il percorso degli innamorati si fa via via più turbolento. Lo vediamo soprattutto con Antonella Elia e Pietro Delle Piane, che stanno vivendo un momento di crisi a causa della gelosia.

Coloro che invece continuano a mantenere il sangue freddo sono Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso: a quanto pare, il loro viaggio nei sentimenti è piuttosto tranquillo, segno di un legame solido e di un amore che non lascia spazio a dubbi di alcun tipo. Nel corso delle settimane, la conduttrice e il suo compagno si sono rivelati le figure più stabili all’interno del villaggio, arrivando addirittura a fare da punto di riferimento per gli altri protagonisti dello show. Tutto questo nonostante qualche piccolo ostacolo che, almeno per il momento, non ha messo a dura prova la solidità della coppia.

Ma c’è di più: se il lieto fine, per loro, sembra ormai scontato, secondo alcune indiscrezioni vivranno presto un momento davvero favoloso. A darne notizia è l’influencer Amedeo Venza, che sui social ha rivelato un vero scoop: “Falò di confronto con richiesta di matrimonio? La coppia pare sia uscita insieme, e Lorenzo le avrebbe strappato una promessa di matrimonio…”. Sarebbe veramente una bellissima sorpresa, per tutti i fan di Manila e Lorenzo, una delle coppie sin da subito più amate all’interno della trasmissione.

La splendida conduttrice, che è legata ad Amoruso da circa 3 anni, aveva spiegato così il motivo per cui ha deciso di partecipare a Temptation Island: “Mi sono lasciata alle spalle un’esperienza matrimoniale che si è conclusa in modo doloroso. Questo è un viaggio nei sentimenti, per cui voglio capire quanto questo passo che ho deciso di rifare sia giusto”. Non ci resta che attendere la prossima puntata dello show di Bisciglia per scoprire come sta proseguendo il percorso dei due innamorati, e sperare naturalmente che per loro ci sia davvero un lieto fine.