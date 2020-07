Temptation Island, Amoruso si scatena, Elia furiosa: anticipazioni prima puntata

editato in: da

Temptation Island 2020, le coppie della nuova edizione

Partenza col botto per Temptation Island, o almeno così si presume. Le prime anticipazioni della puntata d’esordio di questa nuova stagione rivelano infatti sorprese inaspettate: Filippo Bisciglia si prepara dunque a tornare in onda con il suo show estivo, ma cosa vedremo nel primo appuntamento?

Alcune indiscrezioni arrivano dal profilo Instagram ufficiale di Temptation Island, dove alcuni brevi filmati raccontano ciò che sta succedendo in questi primi giorni sull’isola delle tentazioni. Le coppie che hanno deciso di mettere alla prova il loro amore si troveranno a dover affrontare numerosi ostacoli, tra gelosie impreviste e corteggiamenti (poco) velati. Antonella Elia si contende già il titolo di vera protagonista di questa edizione del docu-reality, come svelano le anticipazioni.

Chiamata nel pinnettu per assistere ad un video riguardante il suo fidanzato, Pietro Delle Piane, la showgirl si lascia andare a qualche esclamazione infuriata per ciò che le è stato mostrato. Che l’attore abbia già iniziato a conoscere qualcuna delle bellissime tentatrici single che trascorreranno ben 21 giorni nel villaggio dei fidanzati? Di sicuro, il filmato non ha fatto particolarmente piacere alla Elia: come reagirà nei prossimi giorni?

Anche la coppia formata da Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso sembra stia iniziando a barcollare. L’ex calciatore viola, appena approdato nel villaggio dei fidanzati, si è tuffato in un balletto caraibico circondato dalle splendide tentatrici. Per la showgirl questo potrebbe essere un duro colpo: i due stanno insieme già da 3 anni, ma sono bastate poche ore a Temptation Island affinché Amoruso si sciogliesse in compagnia delle bellissime ragazze single con cui vivrà nei prossimi giorni.

Sul versante nip, le sorprese non mancano. Andrea, che da ben 10 anni è fidanzato con Anna, vede alcuni filmati che gli faranno sorgere dei dubbi sulla sua storia d’amore. La reazione del giovane è furibonda, tanto che – in preda alla rabbia – lancia una sedia nel giardino del villaggio: “Sono troppo per lei” – grida davanti alle telecamere. Annamaria, invece, sta con il suo fidanzato Antonio da 2 anni e mezzo, e in passato lo ha già perdonato in diverse occasioni. A quanto pare, il primo falò è per lei fonte di nuove preoccupazioni: la donna assiste ad un video che, da quanto si evince dalle prime anticipazioni, mostra il ragazzo in atteggiamenti sospetti.

Pare evidente, dunque, che per Filippo Bisciglia si preannuncia una stagione ricca di colpi di scena e di emozioni. Il conduttore si trova per la prima volta ad affrontare una versione “mista” di Temptation Island, con due coppie vip e quattro coppie non famose. E il pubblico non attende altro che tuffarsi nelle avventure dei nuovi protagonisti dello show, viste anche le tante anticipazioni succulente che sono già emerse.