Temptation, Lara Zorzetto accusata dalla fidanzata dell’ex. Lui la difende

Nuovi guai per Lara Zorzetto, ex protagonista di Temptation Island che è finita al centro delle polemiche a causa delle dichiarazioni dell’attuale fidanzata di Michael De Giorgio. Come i fan del programma ben sanno, Lara e Michael aveva deciso di mettere alla prova il loro amore nello show di Maria De Filippi. Il finale della storia d’amore però era stato catastrofico, con la Zorzetto che aveva scoperto le bugie e gli inganni del compagno.

Durante la messa in onda di Temptation Island, Lara era diventata la paladina delle donne in cerca di riscatto. Aveva ottenuto un grande successo su Instagram, ma si era anche scontrata con alcuni personaggi dello show. A distanza di mesi, la Zorzetto aveva deciso di cambiare vita. Qualche mese fa la giovane imprenditrice aveva annunciato di essere nuovamente innamorata di Mattia Monaci e che presto sarebbe diventata mamma.

La notizia è stata commentata in modo molto duro dall’attuale ragazza di Michael che ha accusato Lara di essere rimasta incinta per soldi. “Stavo guardando un po’ di storie e ho notato una cosa – ha scritto su Instagram la donna -. Sei al quinto mese? Allora mi è sorta una domanda. Se sei al quinto mese vuol dire che ti ha messo incinta lo stesso giorno che vi siete conosciuti? Ma non ti fai schifo? Secondo me dovresti iniziare a farti schifo. Fai pena, ti sei fatta ingravidare solo per i soldi e solo per i follower, per aumentare. Fatti schifo!”.

A difendere Lara Zorzetto è sceso in campo, a sorpresa, proprio Michael De Giorgio, che ha spiegato a Isa e Chia di essere contrario alle parole della compagna. “[…] Ero estraneo ai fatti fino alla veduta del primo articolo di ieri notte […] Sono rimasto allibito dalle dichiarazioni della mia attuale ragazza – ha raccontato – […] Ho provato più volte senza successo a spiegare la gravità e il peso di quanto dichiarato dalla mia compagna nella speranza di ottenere la cancellazione e le dovute scuse senza riuscire ad ottenere il risultato sperato, motivo per cui ho deciso di interrompere questa relazione […]”.