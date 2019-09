Temptation Island, Katia confessa: “Amo ancora Vittorio”

editato in: da

Katia Fanelli è ancora innamorata di Vittorio Collina. A svelarlo è stata proprio la “fotonoica” concorrente di Temptation Island, che ha risposto con grande sincerità alle domande degli utenti su Instagram.

Come è ormai noto, Katia e Vittorio si sono separati dopo la fine del reality condotto da Filippo Bisciglia. Nel corso del falò di confronto sono emersi tutti i problemi della coppia e il dj di Riccione ha abbandonato la trasmissione chiedendo alla single Vanessa di continuare la conoscenza lontano dalle telecamere.

Dopo la fine dello show Vittorio ha trascorso l’estate in Sardegna in compagnia di Arcangelo e Massimo, ma soprattutto delle tentatrici di Temptation Island. Mentre Massimo è uscito allo scoperto con Sonia Onelli, facendo infuriare Ilaria, Vittorio ha ammesso che sta frequentando Vanessa, ma i due non sono ancora una coppia.

Mentre l’animatore sembra aver archiviato la storia precedente, Katia ha rivelato in queste ore di essere ancora innamorata di lui. Su Instagram ha risposto alle domande degli utenti, svelando di provare dei sentimenti forti per l’ex. Quando un fan le ha chiesto se fosse fidanzata, lei ha risposto con decisione: “No assolutamente no, nella mia testa ho ancora una persona importante, ma soprattutto la porto per sempre nel mio cuore.”

Quando qualcuno le ha chiesto se le mancava Vittorio, Katia non ha mentito: “Assolutamente sì e ad oggi rimane la persona più importante della mia vita”. Sembra dunque che i sentimenti che la Fanelli provava nei confronti del fidanzato non siano svaniti. In tanti sperano che lui possa cambiare idea e tornare da Katia, terminando la frequentazione con Vanessa.

L’ex protagonista di Temptation Island non ha voluto azzardare ipotesi o commenti, ma ha semplicemente scritto: “Sarà il tempo a dare la risposta”. Nelle scorse settimane era stata più volte indicata come la nuova tronista di Uomini e Donne, tanto che aveva persino fatto un provino con la redazione di Maria De Filippi. Alla fine però per lei non ci sarà alcun trono, almeno per ora. I nuovi protagonisti del dating show infatti saranno Javier, Alessandro Zarino, Giulia e Sara.