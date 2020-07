Temptation Island, Karina Cascella parla del rapporto tra la Elia e Delle Piane

editato in: da

Temptation Island 2020, le coppie della nuova edizione

Nel corso dell’attuale edizione di Temptation Island ci sono state diverse coppie che hanno tenuto banco, focalizzando l’attenzione degli spettatori. Una di queste, forse la più esposta, è quella formata dalla soubrette Antonella Elia e dal compagno, l’attore Pietro Delle Piane. Una coppia che adesso è finita sotto la lente d’ingrandimento dell’opinionista Karina Cascella.

L’opinionista, che sta seguendo attivamente Temptation Island, ha espresso un parere controcorrente, che però i suoi follower hanno iniziato a valutare. Per la precisione, la Cascella ha affermato, durante una delle sue stories su Instagram:

C’è da dire una cosa. Antonella e Pietro sono molto navigati dal punto di vista televisivo. Questo può significare che si sono messi d’accordo.

Se la Cascella avesse ragione, di sicuro la Elia e Delle Piane sarebbero due bravissimi attori: basta guardare alla loro storia per capirlo. L’avventura della coppia era iniziata in modo scoppiettante: i due erano già al centro del gossip a causa dell’ultima edizione del GF Vip, cui la Elia ha partecipato come concorrente. Mentre lei era nella Casa, infatti, Delle Piane si è incontrato con la ex storica Fiore Argento. Nel corso del reality di Signorini, però, Antonella e Pietro si erano chiariti e sembrava che il loro amore avesse trionfato.

Così, i due hanno deciso di mettersi alla prova e di partecipare a Temptation Island. Dopo un periodo di relativa calma, però, sono iniziate le piccole delusioni, che si sono poi evolute in incomprensioni sempre più grandi. Se da una parte la Elia ha fatto una gaffe che ha fatto arrabbiare Pietro, tirando il ballo l’ex fidanzato e ora confidente Fabiano Petricone, dall’altra Delle Piane ha cominciato a percorrere un cammino pericoloso.

Si è infatti lasciato andare a una complicità eccessiva con due tentatrici, sfociata infine un bacio con una delle due, scambiato in un punto morto del residence dei Fidanzati e dunque non inquadrato dalle telecamere. Ma non solo: prima del bacio a Beatrice De Masi, Pietro aveva fatto discutere per alcune affermazioni sulla Elia, piuttosto dolorose e riguardanti la sua mancata maternità.

Insomma, se si trattasse di un accordo preso prima di partire per Temptation Island le doti attoriali sarebbero davvero altissime, anche perché la Elia è sembrata stare sinceramente male per quanto accaduto. Ad ogni modo, adesso non resta che aspettare le prossime puntate per vedere come si evolverà la loro relazione.