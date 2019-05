Temptation Island: Francesco Monte e Giulia Salemi dicono no alla De Filippi

editato in: da

Francesco Monte e Giulia Salemi dicono no. La coppia, che avrebbe dovuta partecipare a Temptation Island, si sarebbe tirata indietro.

Qualche giorno fa l’influencer e l’ex tronista di Uomini e Donne erano stati indicati nella lista dei concorrenti certi della prossima edizione dello show. A quanto pare però avrebbero cambiato idea per proteggere la relazione da possibili tradimenti, litigi e rotture. Le riprese del reality di Maria De Filippi inizieranno fra pochi giorni, ma Giulia e Francesco hanno annunciato alla conduttrice che non partiranno per la Sardegna.

A frenare la coppia il pensiero di trascorrere ventuno giorni separati, ma anche le possibili gelosie e i fraintendimenti, che sull’isola delle tentazioni sono all’ordine del giorno. Nessun falò o tentatori dunque: i Fralemi – così come vengono chiamati dai fan – restano a Milano, dove hanno iniziato da poco una convivenza che procede a gonfie vele.

Nata durante il Grande Fratello Vip, la coppia sembra più unita che mai e non ha nessuna intenzione di mettere in discussione l’amore partecipando a Temptation Island. Una vera e propria delusione per la De Filippi, che probabilmente sperava di portare in prima serata una delle coppie più amate del gossip, subissando gli ascolti ottimi dello scorso anno.

Chi ci sarà dunque? Secondo le prime indiscrezioni alcuni personaggi molto apprezzati di Uomini e Donne, come Luigi Matroianni ed Irene Capuano, ma anche Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi. Nella lista dei concorrenti ci sarebbe Francesco Chiofalo, reduce dalla sua battaglia contro un tumore al cervello, e fidanzato con Antonella Fiordelisi. Infine dovrebbero sbarcare sull’isola delle tentazioni Delia Duran e Alex Belli, con Mila Suarez nei panni di tentatrice.

Per ora il cast non è ancora stato confermato. L’unica certezza è che la versione Nip verrà condotta da Filippo Bisciglia, come accade ormai da qualche anno, mentre quella Vip, dopo l’addio di Simona Ventura e il forfait di Belen Rodriguez, dovrebbe andare a Ilary Blasi.