Temptation Island, Filippo Bisciglia svela i retroscena e parla di Maria De Filippi

Pamela Camassa e Filippo Bisciglia, storia di un amore

Manca sempre meno all’inizio di una nuova stagione di Temptation Island, che ormai da anni accompagna le nostre calde serate estive. Filippo Bisciglia, ancora alla conduzione del reality show dedicato all’amore, ha voluto raccontare alcuni retroscena curiosi sulla sua esperienza pluriennale davanti al celebre falò di Canale 5.

Quest’anno, a quanto pare, ci sarà una sola edizione di Temptation Island – a venire meno, stando alle indiscrezioni, sarebbe la versione “vip” condotta da Alessia Marcuzzi. Sarà dunque unicamente Filippo Bisciglia a portare avanti lo show tanto amato dal pubblico, guidando le coppie nel loro viaggio tra i sentimenti. Ma cosa ci attende davvero, nelle prossime settimane?

“La passione è la stessa, il format è lo stesso. Le novità, come ogni anno, saranno nelle coppie e nelle loro motivazioni” – ha raccontato Bisciglia in un’intervista a Uomini e Donne Magazine – “L’anno scorso abbiamo avuto la differenza d’età, i figlio non in comune, tantissimi spunti. Quest’anno ci prepariamo a conoscere qualcosa di nuovo, perché sono loro i partecipanti, il centro del programma. Loro ci fanno rinnovare ogni anno“.

Filippo non ha dunque voluto sbottonarsi molto con le anticipazioni sulla nuova stagione di Temptation Island, lasciando che siano i telespettatori a scoprire le grandi novità in arrivo tra pochissimo su Canale 5. Tuttavia, ha deciso di raccontare qualche retroscena sulla trasmissione, per suscitare la curiosità del pubblico: “Il cuore di Temptation Island sono le parole, non gli sguardi, i massaggi o le creme solari. Specialmente quando un fidanzato o una fidanzata parlano delle famiglie altrui. […] Non è spalmare la crema che divide la coppia, ma le parole che non hai mai detto, che non hai mai sentito”. Ma lui sarebbe mai stato disposto a partecipare a questo gioco?

“Io sarei stato il ragazzo single” – ha subito risposto Bisciglia – “Se ci fosse stata una ragazza carina e fidanzata in quel villaggio, perché no? Da single, mi sarei messo in gioco. Mi vedrei più in quel ruolo, anche perché sono un buon consigliere”. In effetti, davanti al falò si è sempre rivelato un ottimo ascoltatore e un perfetto mediatore, anche nelle situazioni più difficili. Una vera fortuna, per il pubblico, averlo al timone dello show. E dobbiamo tutto ad una sola persona: “Il merito è di Maria De Filippi, che è un genio e ha capito che ero adatto a questa cosa. Mi conosce, sa che parlo tanto ma so anche ascoltare”.

Ora non resta che attendere l’inizio di Temptation Island 2021, per scoprire chi saranno i protagonisti di questa edizione. Al momento, ci sono solo indiscrezioni sui possibili concorrenti: l’estate è alle porte, e il viaggio nei sentimenti sta per cominciare.