Temptation, Filippo ringrazia Maria De Filippi. E la Leofreddi elogia Manila

Cala il sipario su Temptation Island, ma prima di lasciare l’Is Morus Relais arriva un bellissimo messaggio social di Filippo Bisciglia. E tra i commenti a questa settima edizione, spicca in particolare una dedica speciale per Manila Nazzaro.

Nonostante le difficoltà iniziali dovute alla preoccupazione nell’organizzare una nuova stagione di Temptation Island in un periodo così delicato, lo show è partito a gonfie vele e si è concluso con tanti colpi di scena. Filippo Bisciglia, ancora una volta al timone del docu-reality di Canale 5, ha vestito i panni del perfetto padrone di casa sino all’ultimo istante. E anche quest’anno è toccato a lui il compito di soffocare le ultime fiamme del celebre falò, davanti al quale le coppie protagoniste del viaggio nei sentimenti hanno visto rinascere il loro amore o lo hanno definitivamente seppellito.

A poche ore dalla puntata conclusiva di Temptation Island, il conduttore ha condiviso su Instagram un breve video in cui lo possiamo vedere impegnato a gettare sabbia sulle fiamme, mettendo simbolicamente fine a una edizione ricca di sorprese. Ciò che più colpisce è la lunga dedica che accompagna le immagini: “Si dice che al settimo anno una storia d’amore possa subire una crisi… La storia d’amore alla quale mi sto riferendo è la nostra, Noi, Voi e Temptation Island… Ma quale crisi? Io mi innamoro sempre di più del programma e di VOI, VOI che non avete mai smesso di dimostrarmi così tanto affetto e amore” – esordisce Bisciglia nel suo splendido ringraziamento.

“Grazie a tutti, alle tantissime persone che lavorano per il programma, dagli autori ai macchinisti, dal primo all’ultimo, siete tutti nel mio cuore, ai ragazzi di Witty, ai telespettatori, a tutti gli amici del Web, Instagram, Facebook, Twitter che ogni anno, ogni messa in onda fate si che Temptation Island sia sempre al primo posto in Italia e nel mondo su Twitter (non a chiacchiere)… a tutti coloro che hanno fatto parte del programma in questi 7 anni, coppie, ragazzi e ragazze single”. E poi il conduttore dedica un pensiero particolare alla De Filippi: “Un ringraziamento speciale a colei che ha portato in Italia questo format Maria, a lei che mi ha dato la possibilità di condurlo, grazie Mary“.

Se Filippo Bisciglia ha affidato ad Instagram le sue parole di ringraziamento per la nuova edizione di Temptation Island, c’è chi invece ne ha approfittato per lanciare un messaggio speciale. Monica Leofreddi, collega e grande amica di Manila Nazzaro, le ha dedicato un pensiero bellissimo: “Orgogliosa di te! Un’esempio di donna, indipendente, forte, capace con orgoglio di crescere due figli, determinata. Sei talmente forte da saper mostrare con dignità anche le tue fragilità. Lorenzo mi sembra che sia alla tua altezza, lasciati amare e sii felice”. Un messaggio che ha conquistato tutti.