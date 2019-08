Temptation, la fidanzata di Alessio Bruno attacca Chiofalo. E lui risponde

editato in: da

La situazione di Alessio Bruno continua a tener banco. L’ex concorrente di Temptation Island è agli arresti domiciliari, dove sta scontando la pena per spaccio.

Proprio quando sembrava essere calato il silenzio sulla vicenda, con un Alessio Bruno pentito del suo gesto e che sta scontando la pena ai domiciliari, la polemica si riaccende. A rialzare il polverone proprio la fidanzata di lui, Eleonora D’Alessandro, che ha lanciato precise accuse ad uno dei suoi amici: Francesco Chiofalo.

Chiofalo, che ha partecipato con Alessio Bruno alle stessa edizione di Temptation Island, si era infatti espresso sulla questione con parole di solidarietà nei confronti dell’amico. Con il suo messaggio, però, Francesco aveva precisato che Alessio si trovava in carcere e stava riflettendo su quanto aveva fatto. Una dichiarazione inesatta e che non è affatto piaciuta a Eleonora D’Alessandro, che è intervenuta affermando:

Alessio è stato arrestato ma chi conosce la legge italiana sa bene che la pena sotto i tre anni è punita con gli arresti domiciliari. Alessio è chiuso in casa, pentito, sta pagando le conseguenze delle sue azioni ma sta affrontando le cose da uomo. Vorrei poi aggiungere che gli amici veri sono altri, chi mi ha chiamata, chi ci ha fatto sentire con i fatti la sua presenza, non un ragazzo che dichiara ai giornalisti di aver chiamato i genitori di Alessio dopo quello che è successo, ma in realtà a scritto due messaggi su Instagram alla sottoscritta, niente di più e niente di meno.

Affermazioni molto dure, a cui Francesco Chiofalo ha risposto con altrettanta durezza:

La ragazza è affamata di visibilità, attacca me senza motivo pur di far scrivere due articoletti di gossip. Ho contattato lei personalmente una volta saputo dell’arresto di Alessio per dirgli che se serviva a lei e famiglia io c’ero per qualsiasi cosa e le ho detto che ero dispiaciuto dell’accaduto a prescindere da tutto. Le ho lasciato anche il mio numero personale in caso le servisse qualsiasi cosa. […] La ragazza prova a diventare famosa da anni, sono anni che ci gira intorno ma non c’è mai riuscita.

A rincarare la dose Antonella Fiordelisi, ex tentatrice di Temptation Island e attuale fidanzata di Francesco Chiofalo, che lancia accuse molto serie e pesanti a Eleonora D’Alessandro:

Quanto mi fa pena questa ragazza. E pensare che Francesco, da grande uomo, le ha anche scritto in privato dicendo che per qualsiasi cosa lui le stava vicino. La gente fa veramente schifo. Vai a lavorare invece di attaccare amici per due articoli. Non è colpa mia se il tuo ragazzo, per portarti in vacanza, è stato costretto da te a vendere la cocaina. Tu sapevi tutto, sei sempre stata sua complice. Che non sapessi da dove venivano tutti i soldi di Alessio, se permetti, non ci crede proprio nessuno. Quindi zitta e metti la testa sotto la sabbia, che siete due delinquenti tu e il tuo ragazzo.

Un botta e risposta veramente aspro, che difficilmente si fermerà qui. Come risponderà Eleonora D’Alessandro a queste gravissime accuse?