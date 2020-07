Temptation Island, un altro duro colpo per Antonella Elia. Le anticipazioni

editato in: da

Temptation Island sta riservando molte delusioni ad Antonella Elia. Stando alle anticipazioni, la showgirl riceverà un altro colpo basso dal fidanzato Pietro Delle Piane.

Se inizialmente la relazione tra la Elia e il compagno sembrava una delle più solide all’interno del programma, ben presto sono emerse le prime criticità nel rapporto tra i due. Prima piccole incomprensioni, poi la gaffe di Antonella che ha cominciato a far vacillare la fiducia del fidanzato: la relazione tra i due è entrata presto in crisi. Dopo le provocazioni della showgirl, Pietro, arrabbiato, ha iniziato a relazionarsi con le tentatrici, mostrando grande interesse verso di loro.

A aggravare la situazione, oltre il bacio di Pietro a una tentatrice (ammesso tra l’altro senza troppi peli sulla lingua a Lorenzo Amoruso), il modo in cui ha parlato della Elia: “Lei è acida perché non ha figli”, ha detto agli altri partecipanti del programma, sottolineando come, secondo lui, una donna che non diventa madre non possa sentirsi pienamente appagata.

L’attore ha dichiarato che Antonella non riesce a capire le sue esigenze di padre e che, ancora oggi, ai suoi occhi rimane una persona molta immatura e indecisa. Ovviamente queste parole hanno ferito Antonella, che si è sentita profondamente offesa dalle esternazioni del compagno.

Nel frattempo le anticipazioni sul profilo Instagram di Temptation Island non lasciano spazio a dubbi: la quinta puntata riserverà sicuramente nuovi colpi di scena tra Antonella e Pietro. Nel nuovo video infatti appare la Elia al falò, che con gli occhi spalancati e gonfi di lacrime dice “No vabbè!”, alle prese con nuove immagini del fidanzato mostrate da Filippo Bisciglia.

Un altro duro colpo per la showgirl, che sicuramente non si aspettava un comportamento simile dal suo Pietro durante questo viaggio nei sentimenti. Dopo aver visto il filmato, pronta a a consolarla c’è Manila Nazzaro, che abbraccia la compagna d’avventure.

Antonella, sicurissima delle sue scelte e determinata ad arrivare fino in fondo in questa esperienza, riuscirà a superare il tradimento e a perdonare il suo compagno o tornerà a casa da sola, chiudendo per sempre la storia con Pietro? Non resta che aspettare le ultime puntate dello show per capire come si evolverà la loro relazione.