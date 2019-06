Temptation Island: anticipazioni prima puntata, De Filippi sconvolta

editato in: da

La prima puntata di Temptation Island si preannuncia ricca di colpi di scena con una coppia che, a poche ore dall’inizio dello show, abbandonerà la spiaggia.

A svelarlo Maria De Filippi che in un’intervista a Radio Deejay ha spiegato di essere rimasta sconvolta da quello che è accaduto. Cosa è accaduto? Per ora sappiamo solo che una delle coppie ha richiesto il falò di confronto nella prima puntata. L’incontro è stato tutt’altro che piacevole e dopo un acceso confronto di fronte ad un basito Filippo Bisciglia, i due innamorati si sono lasciati.

La De Filippi ha svelato che tutto è iniziato dopo che una delle fidanzate, appena due ore dopo aver varcato la porta del villaggio dei single, si è invaghita di un tentatore, raccontando dettagli intimi della sua relazione. I comportamento della ragazza ha fatto arrabbiare e disperare il fidanzato, che alla fine ha chiesto di vederla.

La presentatrice di Uomini e Donne e C’è posta per te, ha svelato che nessuno si aspettava un risvolto di questo tipo e che l’addio della coppia è arrivato all’improvviso. “La fidanzata di uno ha preso una cotta per un single – ha rivelato -. Il fidanzato è stato convocato nel pinnettu per 2 volte. La prima volta lui ci rimane malissimo perché la fidanzata inizia a raccontare dettagli intimi di lui, mentre la seconda volta (quando viene riconvocato) reagisce male, non dico che piange…ma quasi. Non ce l’aspettavamo neanche noi”.

Temptation Island, come è ormai noto, inizierà il prossimo 24 giugno, quando le sei coppie sbarcheranno sulla spiaggia e conosceranno i tentatori. L’obiettivo del programma, ancora una volta, è quello di mettere alla prova i sentimenti e la solidità del rapporto. Qual è la coppia che si lascerà a poche ore dall’inizio del gioco?

Per ora si possono solamente fare pronostici in attesa di scoprire cosa accadrà. Gli innamorati in gara sono molto diversi fra loro e ognuno con una storia particolare. Katia e Vittorio, Jessica e Andrea, Nicola e Sabrina, Massimo e Ilaria, Nunzia e Arcangelo e David e Cristina che arrivano dal Trono Over.