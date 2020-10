Temptation Island, Carlotta in lacrime e un video sconvolge Francesca: anticipazioni

editato in: da

Temptation Island 2020, il cast ufficiale

Lacrime e colpi di scena: le prime anticipazioni di Temptation Island delineano una puntata piuttosto difficile per Carlotta e Francesca. Nei giorni scorsi la bella romana era sembrata indifferente di fronte all’attrazione fra il fidanzato e la single Benedetta, ma preso vedrà un video che la metterà a dura prova. In una clip pubblicata sul profilo Instagram di Temptation Island, Carlotta si dispera e piange disperata in bagno.

“Lo odio, lo odio… sei anni di vita chi me li ridà. Perché Nello, perché?”, dice e nemmeno Speranza riesce a consolarla. Prima di iniziare l’avventura nel reality condotto da Alessia Marcuzzi, Carlotta aveva espresso la volontà di sposare Nello. Le sue certezze però sono crollate di fronte al comportamento del compagno che, quanto pare, non è più sicuro della loro relazione. “Ormai gli è partito l’ormone, ma la favoletta tra lui e ‘maledetta’ non dura due giorni – aveva detto durante l’ultimo falò -. I segnali ce li ho sempre avuti tutti. Conosco il mio compagno e so quando pensa determinate cose e quando gioca. Non voglio al mio fianco una persona in crisi. Tirerò le somme alla fine”.

Problemi all’orizzonte anche per Francesca che, nel corso del falò, vedrà un video del suo fidanzato che cambierà ogni cosa. Nella clip apparsa su Instagram, la ragazza appare molto provata e con le lacrime agli occhi. “Scusa Alessia”, dice rivolta alla Marcuzzi che attende di capire quali siano i suoi pensieri. Nella prossima puntata di Temptation Island non ci sarà pace nemmeno per Speranza. La giovane è sbarcata in Sardegna con Alberto, suo compagno da ben 16 anni. Una volta nel villaggio però il fidanzato si è dimenticato immediatamente di lei, creando un forte feeling con la single Nunzia.

Dopo il bacio sfiorato nella scorsa puntata e il week end da sogno, Speranza dovrà prendere una decisione importante. “Io mi vergogno proprio – aveva detto qualche giorno fa, giustificando così la scelta di non richiedere subito un falò di confronto -. Mi sento morire, ma devo avere un quadro completo. Non posso uscire da qua e fare ancora una volta far decidere lui. Mi sono sempre sottovalutata. Ho bisogno di avere un quadro completo”.