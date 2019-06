Temptation Island, gli auguri (tenerissimi) di Pamela Camassa a Filippo Bisciglia

editato in: da

Una giornata veramente speciale, questa, per Filippo Bisciglia. Va in onda proprio oggi, giorno del suo compleanno, la prima puntata della sesta edizione di Temptation Island, programma che da anni conduce con un irrefrenabile successo. Una doppia festa, quindi, per la quale ha ricevuto messaggi preziosi.

Pamela Camassa, sua storica fidanzata, ha, infatti, pensato bene di inviare al presentatore doppi auguri per celebrare entrambe le occasioni. I due, che si sono conosciuti ad un evento, sono ormai una coppia solida da ben undici anni. A fare il primo passo è stata proprio la modella, affascinata dal bel Filippo. I due, poi, hanno iniziato una frequentazione che è sbocciata in un duraturo amore.

Da sempre restii a utilizzare la loro storia per stare sotto la luce dei riflettori, hanno più volte affrontato le voci che li volevano in crisi, smentendole sempre con i fatti. Anche questa volta, le poche e semplici parole che Pamela Camassa ha affidato ai suoi canali social per fare gli auguri al suo compagno, non lasciano spazio a dubbi:

Oggi doppio giorno speciale: il tuo compleanno e questa sera la prima puntata di Temptation Island!

Insomma, la showgirl lo lascia intendere con questo tenerissimo in bocca al lupo: nessuna crisi, la storia con Filippo Bisciglia va a gonfie vele. Un traguardo importante per il conduttore, abituato ad avere a che fare con coppie in crisi.

A poche ore dall’inizio di Temptation Island, insomma, gli occhi sono tutti puntati su di lui. Numerosi sono i messaggi di buon compleanno che ha ricevuto dai suoi fan, che promettono di sostenerlo anche durante la messa in onda di queste nuove puntate.

I telespettatori, infatti, hanno imparato, nel tempo, ad apprezzare i saggi consigli d’amore che Filippo ha sempre elargito ai partecipanti del programma. Un ruolo non facile, ma che il conduttore a ricoperto con grande professionalità.

Anche quest’anno Temptation Island promette colpi di scena, lacrime e momenti delicati che ci terranno incollati allo schermo. Filippo, che, emozionatissimo, ha invitato i suoi follower a seguirlo, riuscirà a tenere testa a tensioni ed emozioni? Noi non abbiamo dubbi, ma per scoprilo non ci resta che guardare tutte le puntate.