Temptation Island, Arcangelo e Nunzia si sono riavvicinati: le indiscrezioni

Dopo la conferma della rottura al secondo falò di confronto, Arcangelo e Nunzia sembrerebbero essersi riavvicinati dopo l’uscita dal villaggio di Temptation Island.

Come tutte sappiamo, nonostante le insistenze della sua fidanzata, il ragazzo napoletano ha deciso di troncare definitivamente la relazione durata ben 13 anni, dichiarandosi inadeguato per starle accanto. Ed effettivamente, così si è dimostrato Arcangelo Bianco all’interno del villaggio dei fidanzati, dove si è avvicinato intimamente alla single Sonia, con cui si è scambiato un bacio fugace convinto di non essere ripreso dalle telecamere.

Una volta uscita dal villaggio, dopo il secondo falò di confronto, in un’intervista il ragazzo si è detto però pentito di aver baciato la tentatrice: “Sì, mi dispiace averlo fatto. Quando sono rimasto solo ho capito di essermi lasciato prendere dall’euforia e a quel punto mi sono reso conto di aver commesso un errore. Ero fidanzato, non avrei dovuto e quello non era il momento. Questo mi ha fatto rifìettere: ho capito che sono sbagliato e che non merito vicino una persona come Nunzia. Non esiste euforia, né c’è alcuna giustificazione che possa spiegare un gesto simile. Non posso ferire una persona in questo modo, perché se sono capace di farlo, non sono in grado di avere qualcuno vicino.”

Queste dichiarazioni potrebbero far pensare ad un ripensamento di Arcangelo, che ha ammesso di sentire la mancanza di Nunzia, che gli è stata teneramente accanto per ben tredici anni. Dal canto suo, la campana ha invece dichiarato di voler ricominciare una nuova vita, prendersi cura di se stessa e cercare di ritrovare il suo equilibrio personale. Nonostante questo, è innegabile che sia ancora innamorata del suo ex fidanzato, il che potrebbe lasciare al ragazzo la strada libera per un eventuale ritorno.

Certo, tredici anni di relazione non sono certo facili da dimenticare. E nonostante abbia sbagliato, il campano sembrerebbe ancora non aver trovato le risposte definitive ai dubbi che Temptation Island ha sollevato sui sui suoi sentimenti: “So di aver sbagliato, ma non sono ancora pronto per trovare una risposta a tutte le mie domande”. Questo potrebbe davvero far pensare che in questi giorni Arcangelo sia tornato sui suoi passi, riavvicinandosi a Nunzia e regalando così un lieto fine a questa tormentata storia d’amore.