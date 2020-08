Temptation, Antonella Elia pronta a perdonare Pietro. Le rivelazioni di Manila Nazzaro

editato in: da

Il percorso di Antonella Elia e Pietro Delle Piane a Temptation Island è stato appassionante e colmo di emozioni e colpi di scena. I due, arrivati sull’isola dei sentimenti sicuri del proprio amore, sono poi usciti separatamente per via di numerose incomprensioni. La showgirl, però, potrebbe essere disposta a tornare sui suoi passi.

Il falò di confronto tra Antonella Elia e Pietro Delle Piane è stato estremamente burrascoso: se lui è rimasto profondamente deluso dai dubbi della showgirl sulla possibilità di sposarlo (e arrabbiato per via della presenza ingombrante dell’ex Fabiano), lei non è riuscita a perdonare le dure critiche ricevute dal suo ex compagno e un presunto bacio dato dall’attore ad una delle tentatrici. Un finale, insomma, che aveva lasciato l’amaro in bocca a tutti i sostenitori della coppia.

Dopo la partecipazione a Temptation Island, la Elia si è detta pronta a concentrarsi sul suo lavoro. È stata scelta da Alfonso Signorini per ricoprire il ruolo di opinionista nella quinta edizione del Grande Fratello Vip. Nonostante la gioia e l’entusiasmo per il nuovo progetto, però, non ha ancora dimenticato Pietro. A rivelarlo, in un intervista a Superguida Tv, l’amica e collega Manila Nazzaro, che ha sempre sostenuto e supportato l’ex gieffina:

Antonella non è stata bene – ha svelato l’ex Miss Italia -. I primi giorni era un fiume in piena, poi quando Pietro le ha rivolto quelle offese l’ho vista davvero svuotata. Non si aspettava quel comportamento da Pietro tanto che ha sofferto tantissimo. Oggi sta pensando ancora al loro rapporto e se deciderà di dare una seconda possibilità a Pietro è giusto che lei lo faccia senza che nessuno si permetta di giudicarla.

A sperare nel perdono della Elia, anche Pietro Delle Piane, che resosi conto dei suoi errori ha, fin dal falò di confronto, manifestato l’intenzione di ricostruire il rapporto con la showgirl. Davanti ai dubbi della sua ex compagna, l’attore non si è mai arreso, tanto da continuare a chiederle scusa anche attraverso un post pubblicato sul suo profilo Instagram.

Non è quindi ancora detta l’ultima parola: i due potrebbero tornare insieme e porre nuove basi per la loro relazione. La Elia concederà a Delle Piane una seconda possibilità? Prenderà di nuovo in considerazione l’idea di sposarlo?