Temptation, annunciata la data d’inizio. E Alessia Marcuzzi si prepara su Instagram

Temptation Island, tutte le coppie dell’edizione condotta da Alessia Marcuzzi

Mancano pochi giorni al debutto della nuova edizione di Temptation Island, una delle trasmissioni più attese del palinsesto autunnale di Canale 5. Il reality dedicato ai sentimenti segna anche il ritorno di Alessia Marcuzzi, che proprio in questi giorni si sta preparando al meglio per il suo nuovo impegno.

Quest’anno abbiamo assistito ad un’inversione dei ruoli: durante l’estate Filippo Bisciglia si è occupato della versione vip di Temptation Island – anche se nella realtà si è trattato di un mix tra coppie famose e coppie non conosciute. Alessia Marcuzzi, invece, sarà impegnata con l’edizione classica, dove persone lontane dal mondo dello spettacolo avranno l’occasione di compiere un avventuroso viaggio tra i sentimenti.

Fino a poco fa, sulla nuova stagione di Temptation Island non avevamo molte notizie. Finalmente, però, è stata annunciata la data d’inizio: rispetto alle previsioni, si comincerà con una settimana di ritardo, e più precisamente il prossimo mercoledì 16 settembre. Non sappiamo se la decisione di slittare di qualche giorno sia dovuta, come rivelano le indiscrezioni, ad una coppia che è ‘scoppiata’ a pochissime ore dall’inizio delle riprese, costringendo la redazione ad organizzare un falò anticipato decisamente precoce.

Quel che è certo è che ora abbiamo una data da segnare sul calendario. Nell’attesa che il sospirato inizio arrivi, Alessia Marcuzzi ci regala qualche istantanea delle sue lunghe giornate in Sardegna, presso l’Is Morus Relais dove vengono girate le riprese di Temptation Island. Tra un falò e un pinnettu, la conduttrice si rilassa sotto gli ultimi caldi raggi di sole estivi e si concede qualche tuffo nelle splendide acque di Santa Margherita di Pula. Su Instagram, mostra tutta la sua bellezza mozzafiato in bikini, conquistando ancora una volta il cuore dei suoi fan.

Ma la Marcuzzi non è sola: con lei c’è anche la figlia Mia, che ha da poco compiuto 9 anni e si gode questa splendida vacanza in compagnia della mamma. E c’è persino il piccolo Brownie, l’amatissimo cagnolino che, tra bagni in mare e piccole marachelle, sembra divertirsi più di tutti. Insomma, l’allegria non manca, anche in queste frenetiche giornate che anticipano la messa in onda della nuova edizione di Temptation Island. Ora non resta che fare il conto alla rovescia e sognare una stagione ricca di sorprese e di colpi di scena, con i quali saluteremo questa caldissima estate.