Temptation, amore a gonfie vele per Lorenzo e Manila: il bacio passionale

Lorenzo Amoruso e Manila Nazzaro sono sempre più felici e innamorati: la loro relazione procede a gonfie vele dopo la partecipazione a Temptation Island, e a testimoniarlo sono gli scatti pubblicati sui social. L’ex calciatore, infatti, ha condiviso sul suo profilo Instagram una foto in cui bacia appassionatamente la sua compagna, accompagnata dalle parole: “Finalmente insieme”.

La coppia, stretta in un abbraccio mentre fa un bagno in piscina, si mostra tutta la complicità e l’intesa che li lega. L’ex Miss Italia ha commentato la foto del suo compagno con una frase dolcissima: “Non servono parole…”, ha scritto, accompagnando il tutto con un cuore rosso.

Lo scatto ovviamente, ha attirato l’attenzione dei fan che hanno sempre tifato per loro: non a caso Manila e Lorenzo erano (e continuano ad essere) amatissimi dal pubblico di Temptation Island.

Tra i commenti spicca quello della collega e grande amica della Nazzaro, Monica Leofreddi, che non ha potuto fare a meno di notare l’affiatamento della coppia: “Che bello vedervi così innamorati!”.

E poi, tra i complimenti dei follower, si può leggere: “Mi vengono gli occhi a cuoricino ogni volta che vi vedo insieme. Neanche foste parenti o amici miei. Forse perché siete così belli che il vostro amore arriva forte, non come un pugno allo stomaco ma come una carezza al cuore!”.

Per Lorenzo e Manila il viaggio nei sentimenti all’interno del villaggio è stato importantissimo e ha rappresentato un grande arricchimento per il loro rapporto: i due hanno potuto ottenere delle risposte sul loro futuro di coppia e, così, hanno iniziato a progettare il loro futuro insieme, superando le loro incomprensioni e uscendo più forti di prima dal programma.

Intervistati recentemente dal settimanale Chi, Manila e Lorenzo hanno aperto il loro cuore, raccontando dell’esperienza fatta a Temptation Island. La Nazzaro, che era reduce da un matrimonio che le aveva riservato tante sofferenze, ha spiegato che Lorenzo le ha fatto ritrovare la serenità e il sorriso.

Adesso le nozze per la coppia sembrano sempre più vicine. E sul figlio Amoruso ha fatto una confessione inaspettata: “Non dico di no. Pochi sanno che io studiavo per diventare maestro di scuola elementare“.