Temptation Island, Alessia Marcuzzi non condurrà: le sue parole

editato in: da

Alessia Marcuzzi: vita, carriera e amori della conduttrice più esplosiva della tv

L’estate si avvicina e con lei anche uno degli appuntamenti irrinunciabili per il pubblico di Canale 5. Stiamo parlando ovviamente di Temptation Island, il viaggio nei sentimenti che permette a sei coppie di mettere alla prova il loro amore.

A differenza degli ultimi anni, in cui sono andate in onda ben due edizioni del programma (con la novità di quella vip), per la stagione 2021 la produzione ha scelto di puntare solo sulla versione nip guidata da Filippo Bisciglia, ormai volto storico del programma.

L’appuntamento con Temptation Island sarà per il 30 giugno, sempre in prima serata e su Canale 5, ma quest’anno non vedrà tra i suoi conduttori Alessia Marcuzzi. La conduttrice lo ha confermato in un’intervista a Tv Sorrisi e Canzoni:

Quello che so è che per il momento è prevista una sola versione con Filippo Bisciglia. Non sono mai stata una che si aggrappa ai programmi fino alla morte, però confesso che Temptation Island mi appartiene parecchio perché posso fare quello che mi piace, ossia ascoltare le storie e immedesimarmi.

Sebbene gli ascolti abbiano sempre premiato la trasmissione, secondo quanto svelato dal sito di Davide Maggio, pare che sulla decisione di non riproporre il programma nella versione vip e nip stia pesando Banijay, il detentore dei diritti internazionali del format.

Il cast è ancora in via di definizione, ma secondo alcune indiscrezioni potrebbero esserci sia coppie vip che formate da persone non famose, come già anticipato da Raffaella Mennoia. Potrebbero infatti comparire anche dei volti noti del mondo dello spettacolo: nei mesi scorsi si è parlato della partecipazione di Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli e di Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò, che però hanno prontamente smentito i rumors sul loro coinvolgimento.

Quel che è certo è che il format rimarrà lo stesso degli anni scorsi: le coppie selezionate si troveranno a mettere alla prova il loro amore in una location da sogno, l’incantevole Is Morus Relais. Le fidanzate vivranno con i single in un villaggio, mentre i fidanzati conosceranno le single in un altro. Tra tentazioni e confronti, gli innamorati scopriranno se il loro amore sopravviverà al loro viaggio nei sentimenti. Al termine dell’avventura, che durerà 21 giorni, le coppie decideranno se separarsi oppure se continuare a stare insieme.