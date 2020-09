Temptation Island con Alessia Marcuzzi: le coppie e come funziona

editato in: da

Temptation Island, tutte le coppie dell’edizione condotta da Alessia Marcuzzi

Alessia Marcuzzi torna in tv con la nuova edizione di Temptation Island: sei coppie sbarcheranno in Sardegna, in un resort da sogno, per mettere alla prova il loro amore. Lo show inizierà il prossimo 16 settembre e ancora una volta sarà ricco di colpi di scena e momenti emozionanti. Dopo l’edizione condotta da Filippo Bisciglia, Maria De Filippi ha deciso di puntare su coppie di persone comuni. Non ci saranno dunque personaggi famosi come accaduto qualche mese fa in cui i telespettatori avevano seguito i problemi amorosi di Manila Nazzaro e Antonella Elia.

Chi sono le coppie che prenderanno parte a Temptation Island? In queste settimane la redazione ha svelato i concorrenti del reality attraverso alcuni video. Abbiamo così conosciuto Carlotta e Nello, fidanzati da 6 anni e a un bivio per quanto riguarda il loro rapporto. “Sono arrivata ad un punto della nostra storia in cui o ci sposiamo o ci lasciamo”, ha detto lei. Antonio e Nadia invece stanno insieme da quasi 2 anni e hanno 11 anni di differenza d’età. “Sono stato io a chiamarvi – ha spiegato lui -, perché anche se la amo ho bisogno di capire se è la ragazza giusta per me per costruirci un futuro insieme“.

Anna e Gennaro sono legati da 6 anni. Lui le ha fatto la proposta di nozze, ma lei ha rifiutato. A Temptation Island cercheranno di scoprire se c’è ancora un futuro per il loro amore. Fra le coppie più longeve c’è quella formata da Speranza e Alberto che stanno insieme da 16 anni. Lei non voleva partecipare alla trasmissione perché non si fida del fidanzato che in passato ha raccontato diverse bugie. Sofia e Amedeo sono legati da 11 anni, ma lui non si sente pronto per formare una famiglia e questo ha creato diversi contrasti e litigi. Serena e Davide infine stanno insieme da 2 anni e 8 mesi, ma la gelosia reciproca sta compromettendo il loro rapporto.

Come sempre le coppie, guidate da Alessia Marcuzzi, si divideranno fra il villaggio dei fidanzati e quello delle fidanzate. A mettere alla prova il loro amore saranno tentatori e tentatrici, ma soprattutto i video che potranno guardare durante i falò.