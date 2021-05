Temptation Island 2021, quando inizia e in che giorni andrà in onda

editato in: da

Quando inizia Temptation Island 2021? Con l’arrivo dell’estate cambiano i palinsesti televisivi e il pubblico si prepara al ritorno del reality. Già da tempo era stata annunciata l’apertura dei casting e ora arriva anche la data d’inizio.

Secondo quanto svelato da Publitalia, l’appuntamento con Temptation Island sarà per il 30 giugno, sempre in prima serata e su Canale Cinque. A condurre il reality ci sarà, ancora una volta, Filippo Bisciglia, volto storico della trasmissione. Il cast è ancora in via di definizione, ma secondo le prime indiscrezioni ci dovrebbero essere sia coppie vip che formate da persone non famose.

Per ora, sia per il cast che per le varie puntate, non ci sono certezze. L’unica è che il programma partirà il mercoledì, ma è possibile che nelle settimane successive si sposti al lunedì come era già accaduto in passato. La trasmissione dovrebbe continuare sino al 2 agosto andando in onda per sei puntate. Terminata l’edizione con Filippo Bisciglia potrebbe arrivare quella condotta da Alessia Marcuzzi.

Le coppie, passate al vaglio dalla redazione di Maria De Filippi, si troveranno a mettere alla prova il loro amore in una location da sogno. Le fidanzate vivranno con i single in un villaggio, mentre i fidanzati conosceranno le single in un altro. Fra colpi di scena, confessioni e falò gli innamorati scopriranno se il sentimento che li unisce è vero oppure no. Al termine dell’avventura (che durerà 21 giorni) decideranno se separarsi oppure se continuare a stare insieme.

“È un format che avevo visto tanti anni fa e mi ero subito fissata – aveva raccontato qualche tempo fa Maria De Filippi, parlando del programma che ha ottenuto un enorme successo -. L’ho preso, però poi l’ho cambiato. Le storie d’amore riguardano tutti, dai 14 anni a salire. Quello che accade alle coppie, le dinamiche, i litigi, è accaduto a ognuno di noi. Magari con forme diverse, ma ti identifichi. Non è un caso che tutto nasca come esperimento di uno psicologo che voleva vedere come si modificava il rapporto nelle coppie se venivano divise e messe in contatto con alcuni ‘ostacoli’”.