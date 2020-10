Temptation Island 2020, le pagelle della terza puntata

editato in: da

Temptation Island 2020, il cast ufficiale

Colpi di scena e momenti emozionanti: la terza puntata di Temptation Island non ha deluso le aspettative. Gennaro e Anna, protagonisti di un secondo falò, si sono detti definitivamente addio, mentre Serena, lontana da Davide, ha trovato la sua libertà. Nello e Carlotta invece sono sempre più in crisi, proprio come Speranza, costretta a seguire a distanza il corteggiamento del fidanzato nei confronti della single Nunzia.

Fra falò, video e rivelazioni, ecco le nostre pagelle ai protagonisti della terza puntata di Temptation Island.

Gennaro e Anna – Dopo il durissimo falò di confronto, che ha messo alla prova anche Alessia Marcuzzi, Gennaro e Anna sono tornati a sedersi uno di fronte all’altro per parlare del loro rapporto. Se nella scorsa puntata i due si erano attaccati e insultati senza pensare alle conseguenze, questa volta Gennaro torna da Anna deciso a riconquistarla e lasciare il programma con lei, ma le cose non vanno come aveva immaginato. Nel villaggio in Sardegna infatti la giovane ha scoperto di non voler più vivere un sentimento a metà e dopo l’addio al fidanzato chiede di incontrare il single Mario. “Con te ho trovato empatia – gli dice -. Sento che non devo difendermi”. Poi, dopo aver mostrato il video dell’incontro a Gennaro, non senza qualche risatina, decide di chiudere il rapporto: “Uscirò di qui sapendo che tu sei stato il mio grande amore, che non ho potuto avere”, spiega. E lui risponde: “Io vorrei uscire con lei ma non so che pesci prendere”. Si conclude così il viaggio di un coppia che, sin dall’inizio, ha vacillato, fra recriminazioni e discorsi sui soldi che forse c’entravano ben poco con l’amore. VOTO: 5.

Carlotta – Divertente, sopra le righe, semplicemente unica: Carlotta più di tutti ha affrontato l’avventura di Temptation Island con grande ironia. Di fronte al corteggiamento di Nello nei confronti di Benedetta si dispera, ma non perde la sua battuta pronta. “Barbie e Ken si assomigliano, lei con le t***e di fuori in esterna, Io son contenta se lo prendesse, altro che matrimonio. Lo odio”, sbotta, rivolgendosi ad Alessia Marcuzzi come se fosse un’amica di vecchia data con cui confidarsi. VOTO: 7.

Speranza e Alberto – Nel villaggio delle single, Alberto continua a flirtare con Nunzia, riservando parole durissime alla fidanzata a cui è legato da moltissimi anni. Lei, che ha subito per tutte queste settimane, sembra ormai arrivata al limite della sopportazione. “Non so fino a quando riesco a sopportare e mantenere – confessa ad Alessia Marcuzzi -. Ho paura di non essere all’altezza, di non essere bella e di non riuscire dopo Alberto a rifarmi una vita”. Ma la conduttrice, con decisione, la rassicura: “Sei bella, sei bellissima”. Se Alberto sembra ormai aver perso di vista completamente il suo rapporto con Speranza, mancandole più volte di rispetto, lei è ancora troppo impaurita e frenata nelle sue reazioni. VOTO: 5. Ci sarà un epilogo prima o poi?

Serena – La gelosia fa brutti scherzi, vero Davide? Finalmente lontana da un fidanzato che la opprimeva e le impediva di fare qualsiasi cosa, Serena è rinata. Fra balli, risate e uscite, ha ritrovato la serenità che forse le mancava da tempo. Dopo i discorsi orribili fatti all’inizio della sua avventura a Temptation Island (“Le controllo la mente”, “Non la ritengo all’altezza di parlare”), anche Davide si sta accorgendo che un cambiamento è necessario oppure perderà la sua fidanzata. E quando il single Ettore fa una confessione agli altri compagni non ha più dubbi e chiede il falò di confronto. Non è ancora chiaro quale sarà la scelta di Serena, l’unica certezza è che in tanti, conquistati dal suo sorriso e dalla sua energia, sperano che possa salire presto sul trono di Uomini e Donne. VOTO: 7.