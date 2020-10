Temptation Island 2020, le pagelle della sesta puntata

editato in: da

Temptation Island 2020, il cast ufficiale

Colpi di scena ed emozioni nell’ultima puntata di Temptation Island. Lo show condotto da Alessia Marcuzzi ha conquistato ancora una volta il pubblico con storie appassionanti e momenti cult. A uscirne male sono soprattutto gli uomini, prima di tutto Alberto che viene smascherato da Speranza e Nunzia nel suo doppio gioco, ma anche Gennaro che, rifiutato da Anna, sceglie di evitare il confronto. Ottima la performance di Alessia Marcuzzi che ha dimostrato grande fermezza e bravura nell’affrontare imprevisti e sentimenti. La conduttrice non nasconde il suo coinvolgimento nelle storie ed è un elemento chiave del programma.

Ecco le nostre pagelle ai protagonisti della sesta puntata di Temptation Island.

Alberto – Un finale così non se lo aspettava nessuno, probabilmente nemmeno Alberto che si è trovato di fronte alle telecamere con Nunzia, la single baciata nel villaggio dei fidanzati, e Speranza, sua compagna per 16 anni con cui affermava di voler tornare. Messo alle strette da Alessia Marcuzzi, Alberto ha provato a difendersi e a nascondere il doppio gioco fatto con le due donne, ma serve a poco. Ma andiamo con ordine. Poco dopo l’ultimo falò in cui Alberto aveva scelto di lasciarla, Speranza è tornata a Temptation Island per raccontare l’evoluzione del loro rapporto, spiegando di essersi riavvicinata all’ex. Poi il colpo di scena con l’arrivo di Nunzia che svela un’altra realtà. “Tutto quello che c’è stato tra me e Alberto è successo perché lo volevamo entrambi – dice -. Eravamo ripresi h 24: eravamo consapevoli che avresti visto tutto. Devo dirti che il bacio c’è stato sia prima del vostro falò che dopo quando ci siamo rincontrati. Ma ritornati a Napoli, ho avuto l’impressione che ci stesse prendendo in giro entrambe”. Speranza scopre così che Alberto si sarebbe riavvicinato a lei solo per “non perdere la faccia” e che si sarebbe incontrato più volte con Nunzia. Di fronte alla realtà, Alberto ammette le sue colpe e fa un ultimo tentativo per salvarsi. “Volevo chiederti di sposarti”, annuncia a Speranza, che decide comunque di lasciarlo. VOTO: 0.

Gennaro – Non solo Alberto, a chiudere l’esperienza di Temptation Island non proprio bene è anche Gennaro. Al confronto con l’ex fidanzata Anna non si presenta e fornisce una versione diversa dalla sua. “Ho provato a chiamarla ma non è successo niente. Io non voglio tornare insieme a lei”, dice, mentre Anna afferma che avrebbe tentato di riconquistarla, ma senza riuscirci. Alla fine Alessia Marcuzzi consegna alla ragazza un video messaggio da parte di Gennaro che ha deciso di rifiutare il confronto. “Non mi sorprende – spiega -. Lui non è abituato a confrontarsi perché non regge nessun confronto. Urla e sbraita e va via. Lui non vede i miei problemi, mi ha detto che io valgo zero. Ma io penso di essere arrivata al punto di capire che valgo qualcosa di più”. Poi si emoziona di fronte al messaggio del single Mario. “Volevo mandarti un messaggio per ricordarti quanto vali – afferma -. Sono stato molto bene con te a Temptation Island, ho scoperto una ragazza straordinaria. Quando sono tornato a casa ti ho pensato molto”. VOTO: 3.

Carlotta – Vera eroina di questa edizione di Temptation Island, dopo aver sofferto nel vedere il suo amato Nello fra le braccia della single Benedetta, Carlotta è uscita a testa alta dalla trasmissione. Nel corso del falò di confronto non si è lasciata confondere dalle parole del fidanzato ed è andata dritta per la sua strada. Terminata l’esperienza nello show, i due si sposeranno. Già durante il falò finale, Nello aveva espresso la volontà di sposare Carlotta. “Io mi sono comportato bene, non mi sono mai comportato male – aveva detto lui -. Io qui ho capito che ho voglia di sposarti […] Sono venuto qui non per fare lo scemo. Io sono venuto per fare una prova d’amore. Ho capito i miei sbagli che ho fatto quest’anno e mezzo, voglio darti centomila volte quello che t’ho dato” Alessia Marcuzzi aveva cercato di mediare: “Lei è arrabbiata, quindi magari prova a comprenderla” e alla fine i due avevano lasciato Temptation Island insieme.