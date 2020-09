Temptation Island 2020, le pagelle della seconda puntata

editato in: da

Temptation Island 2020, il cast ufficiale

Colpi di scena e svolte inaspettate: la seconda puntata di Temptation Island ha confermato la forza di un programma che non annoia e tiene i telespettatori incollati allo schermo. Le dinamiche di coppia delle persone “comuni” appassionano molto di più di quelle dei “vip”, fra il falò di Gennaro e Anna, la gelosia di Davide e il rapporto ormai stanco fra Speranza e Alberto.

Le nostre pagelle ai protagonisti della seconda puntata dello show:

Alessia Marcuzzi – Difficile superare Filippo Bisciglia, volto amatissimo di Temptation Island, ma in questa edizione Alessia Marcuzzi è riuscita nell’impresa. Il suo contributo è fondamentale per dipanare i fili intricati delle storie e spingere i protagonisti a confrontarsi con sincerità. I suoi consigli sono preziosi per Speranza che, dopo aver ascoltato le parole del fidanzato, sente il suo mondo crollare. Alessia le offre conforto, ma anche occasioni di dialogo. Ma la prova più grande arriva con la vicenda Gennaro-Anna. Gli animi si scaldano, prima lui poi lei minacciano di andarsene, ma la conduttrice non perde mai la pazienza e si dimostra la scelta giusta per lo show di Maria De Filippi. VOTO: 9

Gennaro e Anna – Sono loro i protagonisti indiscussi della seconda puntata di Temptation Island, svelando sempre di più una relazione in cui i soldi sono al centro di tutto. Insieme da 6 anni, nel corso dei giorni sono apparsi sempre più distanti, portando in luce un rapporto turbolento e contrastato. “I genitori gli hanno insegnato zero – dice lei -. Io gli ho dovuto insegnare che agli anziani si dà del “tu”. In quella famiglia c’è crisi di valori. La macchina l’ha avuta come regalo di laurea da papi, lui è stipendiato da papi”. E lui non ha una visione migliore della fidanzata: “Cosa fa lei? Studia? Manco studia, sta sette ore al giorno su Instagram. I soldi sono miei, non suoi. Io voglio le attenzioni che merito. Tu puoi avere mille problemi al mondo ma non puoi dare a me le colpe. Una donna non si comporta così. Io non voglio una ragazzina, voglio una donna”. Gennaro non perdona ad Anna le parole sulla sua famiglia e chiede un falò di confronto immediato. La ragazza però non si presenta, facendo infuriare ancora di più Gennaro che minaccia di andarsene. Alla fine il confronto arriva, ma gli animi sono già agitati e persino Alessia Marcuzzi fatica a seguire il filo del discorso, fra recriminazioni e attacchi. Il risultato? I due si separano, ma poco dopo arriva il colpo di scena. Gennaro chiede di incontrare Anna, affermando di essere innamorato di lei. Difficile credere che una coppia così possa andare avanti e sui social in tanti parlano di “strategia”. VOTO: 4.

Davide – Di male in peggio, Davide non perdona a Serena di essere una ragazza solare e nel villaggio dei fidanzati non fa altro che insultarla, affermando di avere il “controllo mentale su di lei”. E quando parla l’impressione è quella di essere stati catapultati indietro di centinaia di anni. “All’inizio ho lasciato libera Serena, ma la libertà non l’ha saputa gestire bene – dice -. Quando parliamo spesso la lascio là e me ne vado, non la ritengo all’altezza di parlare. La mia ex era una santa, non c’era bisogno di comportarsi così. Serena è una persona solare e viva. Attira attenzione. Ma si può essere aperti mantenendo una compostezza da donna”. Eravamo convinte che uomini così non esistessero più, invece…VOTO: 2.

Serena – Soffocata dalla gelosia del compagno, a Temptation Island, Serena ha riscoperto il piacere della libertà. Sorridente e bellissima, ha conquistato il single Ettore Radaelli che sembra realmente interessato a lei. E dopo anni in cui le è stato impedito tutto a causa della gelosia di Davide, sta spiccando il volo verso nuovi orizzonti e consapevolezze. “Ho una certezza – spiega ad Alessia Marcuzzi dopo aver visto un video al falò -: il rapporto di prima non lo voglio più, quindi non chiudo le mie porte ma le spalanco. Io non ho mai perso la mia compostezza. Lui ha un problema, che volevo affrontare con lui. Si arrampica sugli specchi”. VOTO: 8.

Alberto – Dopo 16 anni accanto a Speranza, Alberto a Temptation Island non ha mostrato nessun rispetto per la sua storia e per la compagna. “Io, attualmente, ho preso una ragazza che è il carattere di donna che non è per me, proprio l’antidonna”, dice ed è impossibile non patteggiare per Speranza che, inerme, lo ascolta. “Non si chiede perché dopo 16 anni non siamo andati a convivere o perché non ci sposiamo? – chiede retoricamente lui -. Per lei invece va tutto bene. Invece non è così, a me non sembra che le cose stiano andando come dovrebbero”. Nel frattempo si avvicina sempre più alla single Nunzia: “Tu mi fai spazio e io lo percepisco”, gli fa notare lei. VOTO: 3.