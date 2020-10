Temptation Island 2020, le pagelle della quinta puntata

editato in: da

Temptation Island 2020, il cast ufficiale

A Temptation Island vanno in scena gli ultimi confronti fra le coppie. Alberto e Speranza si incontrano dopo il bacio di lui con la single Nunzia, mentre Francesca e Salvo si scontrano al falò. Alessia Marcuzzi dimostra di essere, ancora una volta, una brava conduttrice, capace di intervenire sempre al momento giusto.

Ecco dunque le pagelle ai protagonisti della quinta puntata di Temptation Island.

Alessia Marcuzzi – Impossibile non immedesimarsi nelle storie di Temptation Island e lei lo fa senza riserve. A colpire la conduttrice è soprattutto la storia di Speranza, legata ad Alberto da 16 anni e innamorata così tanto di lui da non poter immaginare una vita senza. Dopo il bacio fra il fidanzato e la single Nunzia, Speranza scoppia a piangere e a consolarla è proprio la Marcuzzi: “Tu meriti di essere felice, al di là di quello che ti sta succedendo – le dice -. Hai avuto davanti ai tuoi occhi una conferma che sentivi da tempo”. VOTO: 9.

Speranza e Alberto – Una delle coppie più discusse di Temptation Island è finalmente arrivata al confronto finale. Dopo settimane di attrazione nei confronti della single Nunzia, in cui sembrava essersi dimenticato della storia di 16 anni con Speranza, Alberto ha deciso di chiudere nel modo peggiore la sua relazione. Durante un’uscita in barca con la tentatrice si è lasciato andare a un bacio, trascorrendo il resto della notte a baciare e coccolare Nunzia, consapevole delle telecamere e di ciò che avrebbe visto Speranza. Di fronte alla prova schiacciante, la ragazza ha preso finalmente la sua decisione, consapevole dell’impossibilità di tornare indietro. “Che schifo, non ho parole – ha commentato, sciogliendosi in lacrime -. Non merito questo, mi ha fatto tanto male e non l’ho mai ricambiato in questo modo”. Al falò di confronto Alberto non ha tentato in alcun modo di giustificarsi e poco prima di raggiungere la fidanzata ha baciato di nuovo Nunzia. “Tu mi hai umiliato, con fatti e atteggiamenti – ha detto Speranza, sconvolta -. Io ho davanti una persona che amo ancora, senza limiti. Un sentimento non è una vergogna e non mi pento di niente di quello che ho fatto in questi 16 anni, ma ai falò mi vergognavo, volevo sprofondare”. Alberto ha quindi spiegato: “Mi hai mai visto così felice con te? Arrivare qui e fingere non avrebbe avuto senso, sono stato me stesso, l’ho fatto in maniera consapevole. Mi conosci bene, sai come siamo arrivati qua. Sai che se mi fossi vissuto il rapporto con Nunzia al 50% saremmo usciti come sognavi ma portandoci dietro tutto quello che non andava. Non dirmi che non ho pensato a te, sai che non è così. Avrei dovuto fare quello che abbiamo fatto negli ultimi anni?”. La seconda parte dell’incontro andrà in scena nell’ultima puntata di Temptation Island. Di certo Speranza e Alberto non hanno scelto il modo migliore per chiudere una storia durata ben 16 anni. Lei ha cercato di aggrapparsi a ogni granello di speranza che gli veniva offerto, mentre lui, da subito, ha dato segni di insofferenza. A volte parlare chiaro è una scelta coraggiosa, ma la migliore. VOTO: 4.

Francesca e Salvo – Entrati in corsa nello show condotto da Alessia Marcuzzi, non hanno deluso le aspettative. Dopo l’ennesimo video in cui Salvo parlava con gli altri fidanzati della sua vita sessuale con la compagna, Francesca ha chiesto il falò di confronto. “Sono entrata qui per capire quali erano i nostri problemi e i motivi della nostra distanza – ha detto -, non solo quella fisica sulla quale ti sei soffermato più volte. Ho cercato di mettermi in discussione, non so quanto lo abbia fatto tu perché non hai fatto altro che parlare di un singolo argomento. Non ti sei posto alcuna domanda, ti sei soffermato sulla mia ambizione professionale”. Decisa a chiarire la sua posizione, Francesca ha preso in mano le redini della coppia, mentre Salvo si è limitato a chiedere scusa. “Sai quello che provo per te, l’amore non è svanito – ha detto -. Ti amo più della mia vita, non posso pensare di renderti infelice. Sono un uomo diverso e sono pronto a dimostrarlo. Ti darò ciò che ti manca. Nella mia testa ho già il nostro mondo”. L’amore trionfa. Forse. VOTO: 6.

Carlotta – Meno male che c’è Carlotta! Verrebbe da dire. In una puntata ricca di tensione e di momenti difficili, la bella romana trova sempre il modo per sdrammatizzare. Propone a Speranza, disperata per l’addio ad Alberto, un viaggio fra amiche e si infuria dopo aver visto gli atteggiamenti di Nello con la single Benedetta. “Le probabilità che esci fidanzato sono uno su un milione – dice -. Che schifo, abbiamo toccato veramente lo schifo. Io lo rovino. Carlotta non c’è più, per tutta la vita”. Frasi colorite e battute che hanno reso Carlotta una star sui social. VOTO: 8.