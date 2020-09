Temptation Island 2020, le pagelle della prima puntata

editato in: da

Temptation Island 2020, il cast ufficiale

Temptation Island torna nell’edizione autunnale condotta da Alessia Marcuzzi, a pochi mesi da quella estiva. Il rischio di annoiarsi, dopo aver fatto il pieno di drammi e tradimenti con Antonella Elia e co. era alto, ma Maria De Filippi e la sua squadra, ancora una volta, hanno fatto un lavoro eccellente. La prima puntata si è dimostrata molto al di sopra delle aspettative, fra colpi di scena, momenti cult e un cast di non-vip in cui riconoscersi e patteggiare, ma anche criticare.

Dalle frasi di Carlotta al mistero sul conto in banca di Gennaro, sino al tradimento confessato da Amedeo: ecco le nostre pagelle per la prima puntata:

Alessia Marcuzzi – Materna, empatica e con il piglio della psicologa, la conduttrice romana si è calata al meglio nel ruolo che Maria De Filippi le ha assegnato. La sua capacità di entrare in punta di piedi nelle storie, risultando sempre discreta, non fanno rimpiangere l’assenza di Filippo Bisciglia, e regalano alla trasmissione una marcia in più. La Marcuzzi elabora e fa sua la teoria dell’ascolto ed è perfetta come guida per le coppie alla deriva. Chi non vorrebbe avere un’amica così per parlare dei problemi d’amore? VOTO: 8

Sofia e Amedeo – Sono loro i veri protagonisti della prima puntata di Temptation Island che, dopo meno di 24 ore dall’arrivo in Sardegna, hanno lasciato il villaggio. Ma a trionfare non è stato l’amore, anche se i due hanno abbandonato insieme il falò di confronto. Fidanzati da 11 anni, insieme sin dai tempi della scuola, si erano presentati nello show per dare una svolta al loro rapporto. E una svolta c’è stata, ma non quella che, forse, si aspettava Sofia. Amedeo infatti ha confessato candidamente agli amici di aver tradito la compagna che, sconvolta, ha chiesto un falò di confronto. Nessuno però si aspettava l’epilogo regalato dalla coppia: lui che ammette il tradimento con espressione contrita, lei che decide di perdonarlo. “Non so se è abitudine o amore”, spiega Amedeo, forse poco convinto anche lui dalla decisione di Sofia. Alla fine però la coppia abbandona la spiaggia mano nella mano, dopo un bacio tutt’altro che romantico. E il dilemma rimane: è meglio vivere un amore che non è amore, pur di stare con qualcuno? VOTO: 3

Davide – La coppa di peggiore della serata va senza ombra di dubbio a Davide che, a poche ore dall’ingresso nel villaggio dei fidanzati, si è esibito in un discorso difficile da digerire sul rapporto con Serena Spena. La loro storia è frutto di un’amicizia che si è trasformata in amore quando entrambi erano ancora fidanzati. Una situazione che ha scatenato in Davide una gelosia morbosa e soffocante nei confronti della fidanzata a cui è proibito tutto: “L’ho fatta cancellare dai social, niente palestra, niente amiche, niente”, ha detto vantandosi con una tentatrice. Ma la frase peggiore è arrivata dopo: “Fortunatamente, ho il controllo sulla sua mente, tiro fuori quello che voglio dalla sua bocca”. Difficile commentare un comportamento del genere, la speranza è che lo faccia Serena, magari in un falò di confronti, meglio se in maniera definitiva. VOTO: N/C

Anna e Gennaro – Per Anna e Gennaro l’amore sembra essere tutta una questione di soldi. Lei lo considera un bambino capriccioso che ha avuto una vita facile grazie a una famiglia benestante, lui non ne ha grande stima. “Sei nel negozio di papi, hai il lavoro grazie a papi, hai la macchina del papi”, tuona dopo un falò movimentato e Gennaro si lascia scappare una frase poco elegante: “Se le dico quanto c’ho in banca lei mi spella!”. Davvero una storia d’amore si riduce a questo? VOTO: 3

Carlotta – A strappare un risata ci pensa Carlotta che al falò demolisce il fidanzato Nello, impegnato a flirtare con le single nel villaggio. Rossetto rosso e chioma bionda, ha grinta da vendere e lo si intuisce sin dai primi minuti di trasmissione, quando redarguisce il compagno che sta per lasciare la spiaggia con le tentatrici. “Attento, io te sfonno”, è solo la prima di tante frasi al vetriolo. “Non sa nemmeno che significa empatia! – sbotta quando lo vede corteggiare altre ragazze -. La Brianza? Ma non sa nemmeno dov’è. Imparasse l’italiano prima di pensare alla Brianza. Io te ce butto dentro il falò”. E ancora: “Mi aspettavo che piovesse, non che diluviasse. Si sente figo, ma non lo è. Ah Nello, ma dove la trovi un’altra come me?”. VOTO: 7