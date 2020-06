Temptation Island 2020, Mediaset cambia idea e anticipa la data d’inizio

editato in: da

Temptation Island 2020, le coppie della nuova edizione

Cambio di programma per la data di inizio della nuova stagione di Temptation Island. Il docu-reality di Canale 5 avrebbe dovuto prendere il via il prossimo 7 luglio ma, a differenza di quanto precedentemente dichiarato, Mediaset sembrerebbe averci ripensato.

“Il debutto della nuova edizione – la prima in assoluto con in gioco sia coppie vip sia coppie nip – di Temptation Island era previsto, come da listini Publitalia, in data martedì 7 luglio alle ore 21.20 su Canale 5. Secondo quanto apprende Blogo, però, nelle ultime ore (le registrazioni sono iniziate in Sardegna due giorni fa) si sarebbe deciso di far partire anzitempo il reality prodotto dalla Fascino di Maria De Filippi e condotto da Filippo Bisciglia” ha annunciato TvBlog. Il portale ha poi proseguito: “Stando a quanto ci risulta, la data attualmente scelta sarebbe quella di giovedì 2 luglio, anche se non sarebbe da escludere che si anticipi addirittura a martedì 30 giugno”.

Le registrazioni della nuova edizione di Temptation Island sono quindi partite da pochissimi giorni e, seppur le dinamiche all’interno del villaggio sardo siano solo all’inizio, potrebbero cominciare ad essere già chiari gli approcci dei diversi protagonisti. Le prime due coppie ufficialmente annunciate dalla produzione del docu-reality sono quelle formate da Antonella Elia e Pietro Dalle Piane e Manila Lazzaro e Lorenzo Amoruso e, proprio in merito all’ex concorrente del Grande Fratello Vip 4, Bisciglia ha voluto dire la sua.

Filippo, per il settimo anno consecutivo al timone del programma estivo, ha svelato a TvBlog le sue aspettative circa il focoso temperamento della Elia: “Al GF Vip, Antonella Elia discuteva più di persona. Al GF, il problema ce l’hai davanti mentre, invece, a Temptation Island, il problema, semmai dovesse nascere, non ce l’hai di fronte ma ce l’hai dall’altra parte del villaggio. Quindi, quell’Antonella che si è vista al GF Vip, possiamo immaginarcela soprattutto al falò di confronto finale, quando si rincontrerà con Pietro. […] Potranno nascere dibattiti e discussioni tra Antonella e qualche altra persona nel resort. Mi immagino Antonella che dirà a qualche altra ragazza: “Ma stai sbagliando!”.

In attesa di scoprire altri dettagli sulla nuova stagione di Temptation Island, non ci resta che seguire le varie indiscrezioni relative all’attesissima prima puntata dell’edizione 2020.