Telethon, la Clerici non sbaglia ed emoziona. Mantovan ancora al suo fianco

Com’è ormai consuetudine da anni, la maratona Telethon, che quest’anno ha preso il nome di Festa di Natale, ha coinvolto grandissimi nomi del mondo dello spettacolo. A condurre l’edizione 2019 è stata la splendida e radiosa Antonella Clerici.

La serata è iniziata in maniera molto emozionante: in compagnia di Pippo Baudo, colui che ha portato per la prima volta in tv la maratona Telethon, esattamente 30 anni fa, si è ripercorsa la storia della maratona e i suoi successi in campo di ricerca e cura in ambito di malattie genetiche rare. Brevissimo, ma intenso, è stato il frame dedicato a Fabrizio Frizzi, che è stato per anni uno dei volti della maratona.

La serata è proseguita in grande spolvero: dopo mesi di distanza dal piccolo schermo, Antonella Clerici è tornata elegantissima come sempre e ha indossato un bel tailleur blu notte arricchito da centinaia di strass blu – il colore simbolo della fondazione Telethon, un omaggio a questa serata speciale – e décolleté argento. Al suo fianco, Paolo Belli e la sua Big Band hanno fatto da colonna sonora allo show.

Un momento di forse emozione è stato segnato dall’ingresso di Carlotta Mantovan, moglie di Fabrizio Frizzi. Quale miglior modo per omaggiarlo, a quasi due anni dalla sua prematura scomparsa, se non lasciare che fosse proprio lei a portare in studio i piccoli pazienti che hanno vinto la loro battaglia grazie alle cure messe a punto da Telethon?

Nel corso della serata, sono intervenuti molti altri ospiti e abbiamo conosciuto tante famiglie che hanno affrontato terribili diagnosi, trovando aiuto e conforto presso il TIGEM. Tanti i nomi famosi, come Luca Zingaretti, che ha presentato in anteprima il suo corto Raro, prodotto da Bibi Film e Rai Cinema. E ancora Serena Rossi, Rocco Hunt e Giusy Ferreri che hanno allietato il pubblico con la loro musica, Gigi Proietti, Marco Giallini, Pierfrancesco Favino e Rocio Munoz Morales che ci hanno commosso con alcuni splendidi monologhi, Eleonora Daniele, Gloria Guida, Lorena Bianchetti, Alessandro Greco e molti altri, tutti pronti a tendere la mano per questa causa benefica.