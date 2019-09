Taylor Mega ha una nuova fidanzata: Giorgia Caldarulo

Taylor Mega, bomba sexy abituata a dare scandalo con le sue affermazioni sopra le righe e i suoi atteggiamenti super provocanti, l’ha fatto di nuovo. Che sia vero o, come sostengono i fan un’altra delle sue mosse di marketing, lo si saprà presto.

Questa volta la bomba è stata lanciata dal settimanale “Nuovo”, diretto da Riccardo Signoretti. Che piazza in copertina il bacio di Taylor con una misteriosa mora e la didascalia: “Taylor Mega: ecco la fidanzata segreta“.

Il nuovo amore, dopo il rapper Tony Effe, sarebbe Giorgia Caldarulo, ex partecipante di “Uomini e Donne”.

Immediata la pioggia di insulti sui profili social della influencer, che ha dovuto rendere privato il suo account Instagram, per frenare gli haters.

Taylor ha pubblicato sulle Instagram Stories alcuni degli insulti che sta ricevendo sui social. Parole pesantissime quelle che alcuni utenti hanno le rivolto a Taylor. Lei, sugli screenshot, scrive:

Questo è il motivo per cui non ne volevo parlare. Questo è il motivo per cui ho messo il profilo privato

Allora in questo momento mi sto frequentando con una persona, però non avrei voluto che uscissero queste foto perché diciamo che la mia famiglia non è al corrente di questo mio lato, chiamiamolo così. In più c’è anche un’altra persona che non avrei voluto far soffrire e basta ragazzi, non so che altro dirvi onestamente