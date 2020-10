Tania Cagnotto incinta di un’altra femmina: la foto su Instagram è bellissima

editato in: da

È un periodo di grande felicità per l’ex tuffatrice Tania Cagnotto: ad agosto, infatti, ha annunciato di essere incinta del suo secondo figlio. Da allora, giorno dopo giorno, è cresciuta la curiosità sulla sua gravidanza e, soprattutto, sul sesso del futuro nascituro. A rivelarlo, adesso, proprio lei, attraverso un dolcissimo scatto su Instagram.

Per dedicare maggiori attenzioni alla sua famiglia, Tania Cagnotto ha deciso di ritirarsi e di di rinunciare alle Olimpiadi di Tokyo. Sembra ieri quando, tra lo stupore e la gioia di tutti i suoi sostenitori, ha ammesso di non poter partecipare ad una delle più importanti competizioni:

È stata una scelta davvero difficile. Da una parte la voglia di partecipare alla mia sesta olimpiade da mamma con il grande sogno di portare la bandiera e dall’altra il desiderio di allargare la famiglia. Ebbene sì, questa volta ho scelto la vita, la famiglia e poco dopo il destino ha voluto regalarmi una nuova vita dentro di me, già felice per la mia scelta

La Cagnotto, seppur estremamente riservata, ha, poi, scelto di nuovo Instagram per dare un importante aggiornamento sulla sua gravidanza e svelare il sesso del bebè che darà presto alla luce. Lo ha fatto condividendo una dolce foto che la ritrae mentre mostra il pancione insieme alla piccola Maya, la sua primogenita:

Ed è di nuovo femmina!

Quella formata da Tania Cagnotto e il marito Stefano Parolin, sposato con una cerimonia da favola nel 2016, sarà, quindi, una famiglia a prevalenza femminile. Dopo Maya, nata nel 2018, i due diventeranno genitori di un’altra bambina. La campionessa non ha però voluto dare nessun indizio sul nome scelto per sua figlia.

La notizia è stata ben accolta e, sotto il suo post, i suoi follower si sono scatenati inviando numerosi messaggi. Gli auguri, come già successo all’annuncio della gravidanza, sono arrivati anche da molti colleghi e personaggi noti del mondo dello spettacolo come Filippo Neviani, in arte Nek, e la campionessa olimpionica di scherma Elisa Di Francisca.

Tania Cagnotto e Stefano Parolin sono, dunque, pronti ad accogliere la loro secondogenita. Non ci sono dubbi: per loro il 2021 sarà un anno pieno di gioia.