Tale e Quale Show, da Pago a Carmen Russo: le imitazioni più belle da rivedere

Con Tale e Quale Show, Pago trova il suo riscatto e fa una scelta drastica su Serena Enardu. Il cantante è la grande sorpresa del programma condotto da Carlo Conti. Dopo aver preso parte a Temptation Island e al GF Vip, dove si è parlato soprattutto del suo amore contrastato con l’ex tronista di Uomini e Donne, l’artista sardo ha dato sfoggio di tutto il suo talento. Una trasformazione dopo l’altra, Pago ha dato sfoggio di tutta la sua bravura, conquistando il pubblico e la giuria.

Un successo meritato che è arrivato nella decima edizione di Tale e Quale Show e anche nella prima puntata del torneo dei Big che Carlo Conti ha deciso di condurre da casa perché risultato positivo al Coronavirus. Fra i fa di Pago c’è senza dubbio Serena Enardu, che ha sempre fatto il tifo per l’ex. “Il suo talento è stato palese per me, ma ha avuto poche possibilità di poterlo mostrare e di mettersi alla prova – ha spiegato l’influencer a Super Guida Tv -. Oggi Pago è una persona più forte e secondo me questa esperienza l’ha anche migliorato […] Siamo in buoni rapporti, ma del mio rapporto con Pago preferisco non parlarne”.

Dopo l’ennesimo trionfo a Tale e Quale Show, il cantante sembra deciso a lasciarsi alle spalle i gossip e continuare per la sua strada. Le sue priorità restano la musica e il rapporto con Nicola, il figlio nato dalla love story con Miriana Trevisan. Non ci sarà quindi un ritorno di fiamma con la Enardu, come speravano in molti. Niente più gossip, dunque, ma un futuro fatto di canzoni e di nuovi successi musicali, lontano dalle vicende televisivee che hanno visto coinvolto Pago negli ultimi mesi. “Con Serena ho chiuso, lei fa parte del mio passato e non voglio più parlarne, non mi interessa – ha chiarito il cantante -. Detto questo, non rinnego nulla di quello che ho fatto nell’ultimo anno: in amore e non. Oggi sono solo e pronto a iniziare un nuovo legame”