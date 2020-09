Tale e Quale Show 2020, Serena Enardu commenta l’esibizione di Pago

editato in: da

Tale e Quale Show, svelato il cast ufficiale: i concorrenti dell’edizione 2020

Prima puntata per Tale e Quale Show 2020, il programma di Rai Uno condotto da Carlo Conti. Molte le novità per la trasmissione in questa stagione televisiva. Non ci sarà il pubblico negli studi ‘Fabrizio Frizzi’ di Roma. A compensare questa grande assenza, però, ci penseranno i concorrenti famosi che hanno deciso di mettere alla prova il loro talento.

Un traguardo, quello raggiunto da Carlo Conti, molto importante. Per Tale e Quale Show, infatti, si tratta della decima edizione. Una storia di successi, quella del programma, che è sempre riuscito a conquistare i telespettatori e farli divertire. Il presentatore, proprio per questo, ha voluto un cast di altissimo livello. Sul palco, così, si sfideranno Luca Ward, Pago, Virginio, Barbara Cola, Francesca Manzini, Francesco Paolantoni, Carolina Rey, Giulia Sol, Sergio Muniz e Carmen Di Pietro. Nella giuria, invece, sono stati confermati Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Vincenzo Salemme. A loro si è aggiunto anche Gabriele Cirilli.

Occhi puntati su Pago che, dopo aver partecipato nella scorsa stagione televisiva al Grande Fratello Vip 4, ha deciso di mettersi di nuovo in gioco. La sua avventura a Tale e Quale Show, inoltre, arriva dopo dei grandi cambiamenti nella sua vita privata. Dopo numerosi tira e molla, ha, infatti, definitivamente messo fine alla sua relazione con Serena Enardu.

La storia d’amore tra i due è terminata, così, nel peggiore dei modi, tra accuse reciproche e manifestazioni di disistima. Tutto ciò, però, non ha influito sulle qualità artistiche di Pago, che ha incantato indossando le vesti di Francesco Gabbani e cantando Viceversa. L’esibizione sembrerebbe essere piaciuta anche alla Enardu. Proprio poco dopo la performance, nelle Stories del profilo Instagram dell’influencer, è apparso un commento: Superlativo. Una parola che, seppur senza chiari riferimenti, sembra essere proprio riferita al suo ex fidanzato. Tale e Quale Show riuscirà a far riavvicinare i due?

Grande attenzione anche per la vulcanica Carmen Di Pietro, che già prima di andare in onda, sui suoi profili social, ha ammesso di essere molto felice per questa nuova esperienza, e per l’attrice Giulia Sol che, cantando Come Saprei di Giorgia, ha emozionato e conquistato i telespettatori.

La nuova edizione di Tale e Quale Show è, quindi, iniziata nel migliore dei modi. Come ci sorprenderanno, nelle prossime puntate, Carlo Conti e i concorrenti? E, soprattutto, chi riuscirà a vincere?