Tale e Quale Show, Incontrada mette a tacere le critiche. E la Clerici è radiosa

La nona edizione di Tale e Quale Show è terminata con la vittoria di Antonio Mezzancella. Il programma, anche quest’anno, è stato un vero e proprio successo. Per concludere in grande stile, però, è stata prevista un’ultima puntata speciale, Tali e Quali, in cui a sfidarsi sono concorrenti non famosi.

I partecipanti, che sono stati accuratamente selezionati tra coloro che hanno inviato un video alla redazione del programma, si ritroveranno, così, davanti alla stessa giuria che, nella scorsa puntata, ha proclamato il vincitore di Tale e Quale Show: Loretta Goggi, Vincenzo Salemme e Giorgio Panariello sono stati inflessibili anche con loro. Ad una puntata speciale, però, servono ospiti speciali. Quest’anno, per l’inedito appuntamento, sono stati invitati Gigi D’Alessio, Vanessa Incontrada e Antonella Clerici. Anche loro hanno indossato le vesti di giudici.

Per questo inedito ruolo, Antonella Clerici ha scelto un look allegro e colorato in cui la fa da padrona una camicia a fantasia. Con il make-up, la conduttrice ha intensificato lo sguardo optando per uno smokey eyes. Per le labbra, invece, ha preferito un rossetto chiaro sui toni del rosa: è semplicemente radiosa. Un’apparizione televisiva, la sua, che anticipa il tanto desiderato ritorno in tv e la conduzione della nuova edizione dello Zecchino D’Oro. Ad affiancarla ci sarà proprio l’amico Carlo Conti, che ricopre anche il ruolo di direttore artistico del programma.

Incantevole, invece, Vanessa Incontrada. Look estremamente semplice, ma d’effetto. L’attrice spagnola per questa puntata speciale di Tale e Quale Show ha scelto un outfit total black. Molto naturale il make-up, che sembra quasi non esserci, e la pettinatura, realizzata con morbidi boccoli che ricadono sulle spalle.

La Incontrada, così, con la sua innegabile bellezza mette a tacere, ancora una volta, le critiche sul suo peso che ciclicamente tornano a colpirla, soprattutto sui social. Agli insulti e alle offese Vanessa risponde con un gran sorriso e con il successo lavorativo. Sarà, infatti, impegnata nella conduzione di un nuovo show, Venti Anni che Siamo Italiani, in compagnia di Gigi D’Alessio.

Antonella Clerici e Vanessa Incontrada, entrambe bellissime, hanno incantato il pubblico di questa puntata speciale di Tale e Quale Show e sono apparse cariche e determinate per i prossimi impegni televisivi. E noi non vediamo l’ora di vederle all’opera.