Tale e Quale Show, ancora un successo per Pago. Barbara Cola scatenata

editato in: da

Tale e Quale Show, svelato il cast ufficiale: i concorrenti dell’edizione 2020

Dopo un esordio scoppiettante, Carlo Conti ha condotto con grande maestria la seconda puntata della nuova edizione di Tale e Quale Show. Tante le esibizioni portate sul palco dal cast e giudicate dalla giuria composta da Loretta Goggi, Vincenzo Salemme e Giorgio Panariello. Il ruolo di giudice di eccezione è stato, invece, ricoperto dall’attore Lino Guanciale.

Se nella prima puntata è stato Virginio a conquistare il primo posto indossando i panni di Justin Timberlake, i concorrenti sembrano essere, ora, tutti desiderosi di dare vita, innanzitutto, ad uno show coinvolgente e divertente, e poi, di veder ricompensate le ore trascorse a provare.

Occhi puntati su Pago, che la scorsa puntata aveva guadagnato il secondo posto trasformandosi in Francesco Gabbani e intonando la canzone Viceversa. Una performance eccezionale, che ha attirato l’attenzione dello stesso Gabbani, che si è voluto complimentare con il suo ‘sosia’ e collega.

Il cantante, però, non è stato l’unico a voler commentare l’esibizione di Pago. Anche la sua ex Serena Enardu si è lasciata andare sui suoi profili social, definendolo “Superlativo”. Una semplice parola, che ha riacceso le speranze dei fan della coppia.

Tuttavia, questa volta, Pago sembra determinato a voler mettere da parte il gossip e a spegnere le luci sulla sua vita privata per mantenere alta l’attenzione sulla sua carriera e sul suo talento. La sua partecipazione a Tale e Quale Show, infatti, rappresenta per lui una sorta di rivincita dopo i momenti difficili vissuti a causa della sua passata relazione.

Con grande energia, così, ha preso le sembianze di Gianni Morandi, cantando la celeberrima Scende la Pioggia. E, anche questa volta, ha conquistato il pubblico e i giudici, facendo incetta di attestati di stima.

È una canzone difficilissima da cantare – ha affermato Lino Guanciale facendo eco agli altri giudici -. Chapeau!

Ovazione per Barbara Cola, che ha interpretato, in maniera eccelsa, Tina Turner. L’attrice si è scatenata ballando e cantando, raccogliendo anche l’applauso dei suoi avversari. Senza freni anche Carmen Russo nei panni di Sabrina Salerno.

I concorrenti hanno dato il loro meglio per intrattenere i telespettatori, riuscendo, al contempo, a mettere in mostra anche il loro talento. Cosa prepareranno per stupire nella prossima puntata?