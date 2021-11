Tale e Quale, Stefania Orlando imita Mina. La dolce dedica al marito

Tale e Quale Show Show, il cast ufficiale: i concorrenti dell’edizione 2021

Una Stefania Orlando che ha stupito tutti, quella che ha raggiunto il centro del palco a Tale e Quale Show, misurandosi con un’artista incredibile e difficile da avvicinare. Per la sua ultima prova come imitatrice, la conduttrice romana ha infatti vestito i panni di Mina, interpretando il brano L’Importante è Finire. E, a sorpresa, ha convinto tutti.

Tale e Quale Show, Stefania Orlando chiude in bellezza

Il percorso a Tale e Quale Show di Stefania Orlando è stato certamente in crescita. La presentatrice si è messa in gioco, anche portando prove molto difficili come quella in Lady Gaga e Cher. Puntata dopo puntata, è riuscita a convincere la giuria che si è stupita per il suo talento vocale e per la sua capacità nell’imitare. I giudizi sono stati sempre ottimi, mentre Cristiano Malgioglio ha espresso più di una perplessità.

In questo caso, si è trattato quasi di una sfida compiuta proprio nei confronti del giurato, autore del brano che la concorrente ha portato per la sua prova finale e per concludere un viaggio che l’ha riportata in tv con grande professionalità e orgoglio personale. Dopotutto, non ci si poteva aspettare altrimenti: il successo riscosso all’interno della Casa del Grande Fratello l’ha seguita fino all’esperienza che ha voluto fare su Rai1 e nella quale ha messo alla prova la sua ugola anche andando contro dei mostri sacri della musica.

La bella dedica al marito Simone Gianlorenzi

Il pensiero di Stefania Orlando è spesso corso a suo marito Simone Gianlorenzi, con il quale ha condiviso gli ultimi anni della sua vita dopo la fine del matrimonio con Andrea Roncato. Il musicista, che ha sposato nel 2019 dopo dieci anni di fidanzamento, è il suo punto fermo e il destinatario di tutte le sue esibizioni musicali portate su Rai1.

La presentatrice ha anche dichiarato di custodire il sogno di diventare madre, magari di un ragazzo adolescente che abbia bisogno d’amore e di una famiglia. Questo suo desiderio è stato manifestato nel corso di una delle prime puntate della stagione 2021 di Da noi… A ruota libera con Francesca Fialdini, alla quale ha rivelato: “Ci stiamo pensando, ma non abbiamo ancora avviato le pratiche. Sto seguendo i miei genitori che sono anziani e per ora le mie attenzioni sono rivolte a loro”.

Conclusa l’esperienza a Tale e Quale Show, Stefania Orlando potrebbe prendersi una pausa dalla tv ma anche iniziare a pensare a dei nuovi progetti che la tengano in auge, sfruttando la scia benevola del programma di Carlo Conti nel quale ha dato grande prova di sé.