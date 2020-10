Tale e Quale Show, standing ovation per Barbara Cola. E Carlo Conti trionfa

editato in: da

Tale e Quale Show, da Pago a Carmen Russo: le imitazioni più belle da rivedere

Serata particolare per il primo appuntamento del torneo dei campioni di Tale e Quale Show: la puntata infatti è andata in onda comunque, nonostante l’assenza fisica di Carlo Conti in studio.

Il celebre conduttore infatti è rimasto saldo al timone del suo programma presentando lo show musicale in collegamento da casa sua, a Firenze, dove è in isolamento dopo l’annuncio di aver contratto il coronavirus. Conti, che è asintomatico, non ha quindi rinunciato alla conduzione di Tale e Quale Show, e per l’occasione è stato supportato in studio dall’amico di sempre Giorgio Panariello, uno dei tre giudici.

Ad annunciarlo era stato lo stesso conduttore su Instagram, e sempre attraverso i social aveva pubblicato una foto con le scalette del programma, rallegrando i fan del programma che non aspettavano altro di trascorrere una serata all’insegna del divertimento e della spensieratezza.

Protagonisti della serata i migliori sei artisti della decima edizione: oltre a Pago, che ha trionfato conquistando la vittoria con le sue emozionanti performance, si sono sfidati a colpi di imitazioni Virginio, Barbara Cola, Carolina Rey, Giulia Sol e Sergio Muniz. A loro poi si sono affiancati i migliori quattro dello scorso anno, ossia Agostino Penna, Francesco Monte, Lidia Schillaci e Jessica Morlacchi.

A giudicarli, come al solito, Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Vincenzo Salemme, con la presenza fissa di Gabriele Cirilli. Giudice d’eccezione, l’attore e regista Carlo Verdone.

I dieci vip si sono sfidati per guadagnare il titolo di “Campione di Tale e Quale Show 2020”, anche se li attendono altri due appuntamenti per vincere l’ambito torneo.

A conquistare pubblico e giuria è stata Barbara Cola, con un’imitazione impeccabile di Aretha Franklin: la cantante si è esibita sulle note di Think, brano di grande successo dell’artista. Alla fine della sua performance il pubblico in studio e tutti i giurati si sono alzati in piedi applaudendo calorosamente e complimentandosi con lei.

Anche Virginio – che ha vestito i panni di Nek – e Francesco Monte – che ha cantato nei panni di Harry Style – sono riusciti ad appassionare gli spettatori, grazie alla grande somiglianza fisica con i cantanti imitati e le performance canore.

Ma durante l’appuntamento a trionfare è stato sicuramente Carlo Conti: il conduttore, nonostante la sua assenza in studio, è riuscito a tenere le fila del suo programma, e da perfetto “padrone di casa” è riuscito, nonostante l’imprevisto, a regalare uno show ricco di momenti leggeri e divertenti, così come il pubblico si aspettava.

“Non solo assolutamente un supereroe e non bisogna sottovalutare la mancanza di sintomi – ha detto Conti – ma cerco di essere comunque con voi per regalarvi qualche sorriso”.