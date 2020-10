Tale e Quale Show, sorpresa per Carmen Russo. E Pago emoziona con Moro

editato in: da

Tale e Quale Show, svelato il cast ufficiale: i concorrenti dell’edizione 2020

Nuovo appuntamento per Tale e Quale Show, che ha visto esibirsi, ancora una volta, i dieci vip protagonisti, fra trasformazioni impressionanti e performance coinvolgenti. A giudicare le esibizioni la giuria composta da Loretta Goggi, Vincenzo Salemme e Giorgio Panariello. Il ruolo di giudice di eccezione è stato ricoperto questa volta dall’imitatore e comico Ubaldo Pantani.

I dieci protagonisti sono ormai entrati nello spirito del programma, che punta al divertimento, ma anche all’ironia e al sapersi mettere in gioco.

Dopo aver vestito i panni di Sabrina Salerno, Carmen Russo che ha interpretato Raffaella Carrà. Nel momento dell’esibizione ha trovato sul palco una piacevole sorpresa: il marito Enzo Paolo Turchi, che è stato anche storico compagno del caschetto più famoso della tv nel video del brano Tuca Tuca. La prova è stata strepitosa e ironica al punto giusto: la Russo è riuscita a riproporre quello che era lo spirito del pezzo originale.

Alla fine della performance poi, un altro regalo per Carmen Russo: la telefonata in diretta proprio di Raffaella Carrà, che si è complimentata con i due, commentando “Carramba che coppia!”.

Ma a conquistare i cuori di pubblico, telespettatori e giuria è stato sicuramente Pago, che ha regalato grandi emozioni esibendosi con il brano Portami via di Fabrizio Moro. Per lui una standing ovation meritatissima.

“Tu sei sorprendente”, ha ammesso Giorgio Panariello, che poi ha aggiunto: “A chi me l’avesse detto, giuro… Uguale, identico”. Complimenti da parte del comico Ubaldo Pantani, che ha notato come il concorrente sia riuscito a imitare, oltre che la voce, anche le movenze del cantautore.

Loretta Goggi poi ha espresso un giudizio positivo su Pago, come durante gli altri appuntamenti: “È dalla prima puntata che me lo sto studiando e vedo che si insinua nei personaggi con una padronanza più da attore che da cantante. Sei stato veramente eccezionale. Poi hai preso tutte le note alte, sgraziate, proprio come canta Fabrizio Moro. E devo dire che non mi è dispiaciuto neanche il trucco”.

D’accordo anche Salemme, che, scherzando, ha sottolineato di essere sempre più stupito di come Pago sia così bravo. I concorrenti anche questa hanno dato il loro meglio per intrattenere i telespettatori, riuscendo a mostrare anche il loro talento.