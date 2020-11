Tale e Quale Show va avanti senza Carlo Conti: i giudici lo sostituiscono

editato in: da

Tale e Quale Show, da Pago a Carmen Russo: le imitazioni più belle da rivedere

Carlo Conti sarebbe dovuto tornare alla conduzione di Tale e Quale Show, ancora una volta in collegamento da casa, ma la prossima puntata dovrà fare a meno di lui. Alla guida della trasmissione di Rai1 si alterneranno i giudici Loretta Goggi, Vincenzo Salemme e Giorgio Panariello.

Il successo dello scorso appuntamento con Tale e Quale Show è stato sorprendente: Carlo Conti, positivo al Coronavirus, non ha potuto fare il suo ingresso in studio e si è così reinventato “conduttore a distanza”. In collegamento video da casa, ha saputo gestire lo show alla grande senza far pesare assolutamente la sua assenza fisica. Il suo esperimento potrebbe aprire la strada ad un nuovo modo di condurre, soprattutto in un periodo così difficile – abbiamo visto come la lista dei vip positivi al tampone si allunghi giorno dopo giorno.

Tuttavia, per la prossima puntata della sua trasmissione, Conti dovrà affidare le redini a qualcun altro: negli ultimi giorni, il conduttore ha rivelato di essere diventato sintomatico, e dal momento che le sue condizioni sono peggiorate non potrà guidare Tale e Quale Show. Per questo motivo, la Rai ha già pronto un piano di riserva che prevede l’ingresso in scena dei tre giudici del programma. Una conduzione corale, che vedrà l’alternarsi al timone dello show Loretta Goggi, Vincenzo Salemme e Giorgio Panariello, con la collaborazione di Gabriele Cirilli.

Sebbene siano soliti rimanere seduti dietro il bancone e valutare le esibizioni dei concorrenti in gara, questa volta i giudici avranno un ruolo più attivo. E, sulla base alle anticipazioni dell’appuntamento di venerdì 6 novembre, si prospetta una serata a dir poco eccezionale. Non mancherà un omaggio al grande Gigi Proietti, che si è spento proprio nel giorno del suo 80esimo compleanno: il maestro aveva fatto parte della giuria di Tale e Quale Show per un’edizione, immagini memorabili per tutti i tan della trasmissione.

Proseguirà poi il mini-torneo dei campioni, che vede protagonisti i migliori sei artisti del 2020 e i migliori quattro della scorsa stagione. Al momento, la classifica provvisoria è guidata da Pago (vincitore anche dell’attuale edizione di Tale e Quale Show): nella prossima puntata dovrà cimentarsi con una difficile esibizione nei panni di Renato Zero. E la sfida sarà davvero impegnativa, perché avrà come rivali Virginio, pronto ad interpretare Franco Simone, e Sergio Muniz che impersonerà David Bowie.