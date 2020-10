Tale e Quale Show, Pago è inarrestabile e Conti scrive un pezzo di tv

editato in: da

Tale e Quale Show, da Pago a Carmen Russo: le imitazioni più belle da rivedere

A Tale e Quale Show, Pago è inarrestabile e Carlo Conti scrive un pezzo di tv conducendo da casa dopo essere risultato positivo al Covid-19. Il programma Rai, come annunciato qualche giorno fa, non ha subito contraccolpi a causa del contagio di Conti. Il presentatore ha infatti guidato la puntata dalla sua abitazione. Carlo è stato presentato dall’amico Giorgio Panariello che poco dopo si è unito al resto della giuria composta da Loretta Goggi, Vincenzo Salemme e Carlo Verdone, scelto come quarto giudice. A dominare la puntata è stato Pago, grande protagonista di questa edizione dello show.

Ancora una volta il cantante ha dato sfoggio delle sue doti canore, conquistando il pubblico e la giuria. Il risultato è statoa una puntata diversa dalle altre, ma forse ancora più avvincente e interessante. Conti ha dimostrato che è possibile un nuovo modo di condurre, anche da remoto, mentre Pago ha segnato un altro punto nella sua rivincita dal gossip. L’imitazione di Ricky Martin ha convinto i giudici tanto da consentire a Pacifico Settembre di superare sia i migliori sei artisti della decima edizione – Pago,Virginio, Barbara Cola, Carolina Rey, Giulia Sol e Sergio Muniz – che i migliori quattro dello scorso anno – Agostino Penna, Francesco Monte, Lidia Schillaci e Jessica Morlacchi.

Nei giorni scorsi Pago, ospite di Storie Italiane, aveva parlato del suo successo a Tale e Quale Show e della volontà di mettere un punto ai gossip sulla sua love story con Serena Enardu. “Sono innamorato della vita – aveva confessato – […] Sono single? A me non è mai piaciuta questa parola perché sembra che tu non voglia avere a che fare con l’amore e invece io ci voglio avere a che fare assolutamente, sono sempre innamorato della vita e dell’amore. Non sono tornato insieme a Serena, sto lavorando in questo momento, penso a mio figlio e al mio mestiere che è la musica”.

Dopo i contrasti del passato, fra Temptation Island e il GF Vip, sembra che i due ex siano decisi a tenere per loro le questioni personali: “Non posso definire il mio cuore libero – aveva detto Serena a ComingSoon -. Tutto quello che è successo e che avete visto è accaduto realmente. Molti pensano che sia tutto finto, ma non è così. Stiamo parlando di un rapporto molto lungo, non ti posso dire che ho chiuso un capitolo e liberato il mio cuore. Ci vuole tempo, ma sto bene. Io e Pago siamo in ottimi rapporti, assolutamente”.