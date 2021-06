Tale e Quale Show, Orlando e Pretelli tra i concorrenti: i primi nomi

editato in: da

Stefania Orlando: il rapporto con Zorzi e il sogno di un ritorno in tv

Una stagione televisiva tutta da scrivere e qualche certezza, in casa Rai, assicurata dai volti di punta dell’ammiraglia di Viale Mazzini. A tenerci al sicuro è, ancora una volta, Carlo Conti, che torna in autunno con una nuova stagione di Tale e Quale Show.

Forte del successo inarrestabile di un programma scelto tra i più longevi della tv italiana, il conduttore toscano è a lavoro sulla costruzione del cast della prossima edizione per la quale ha già spuntato qualche nome molto interessante.

Dalle indiscrezioni fatte trapelare da TvBlog, sarebbe confermata la presenza di Stefania Orlando, già data come possibile concorrente di Tale e Quale Show. La showgirl, grande concorrente e finalista del GFVip di Alfonso Signorini, si prepara così a una nuova sfida nella quale potrà mettere in mostra le sue doti canore. D’altro canto, è questo che ha cercato di fare prima e durante la sua permanenza nella Casa, con il rilascio del singolo Babilonia.

Le medesime intenzioni albergano anche in Pierpaolo Pretelli, altro nome deciso per la nuova lista dei concorrenti del programma di Rai1. Reduce dalla finale persa contro Tommaso Zorzi, l’ex velino sta muovendo i suoi primi e timidi passi attraverso il singolo L’Estate Più Calda, per il quale ha ricevuto una serie di critiche alle quali ha già risposto: “È un pregiudizio nei confronti di chi ha fatto un reality. Ci può stare. Sarò io a dover dimostrare il contrario”.

A Pretelli e Orlando, si aggiunge anche Ciro Priello dei The Jackal. Per questa scelta, Carlo Conti intercetta le preferenze della rete e segue la scia del successo di LOL – Chi ride è fuori, andato in onda con grande successo sulla piattaforma di streaming Amazon Prime. I The Jackal sono spesso graditi ospiti di Rai1 e delle altre reti nazionali. Sono anche i commentatori ufficiali di Euro2020 su RaiPlay.

Confermate anche Federica Nargi e Deborah Johnson, figlia di Wess che con Dori Ghezzi ci fece sognare sulle note di Un Corpo e Un’Anima.

Ai primi cinque nomi se ne uniranno degli altri, che saranno annunciati da Carlo Conti sul suo profilo Instagram ufficiale. Il presentatore fiorentino viene da una stagione particolarmente complicata, nella quale ha anche superato il Covid, contratto in forma preoccupante. Per diverse settimane, aveva condotto da casa ma, per una serata, aveva affidato il timone del programma alla giuria poiché ricoverato in ospedale e impossibilitato a essere presente anche solo in collegamento.