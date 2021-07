Tale e Quale Show, nuovi concorrenti in lista. E Malgioglio vicino alla giuria

editato in: da

Tale e Quale Show, da Pago a Carmen Russo: le imitazioni più belle da rivedere

La macchina organizzativa di Tale e Quale Show continua a muoversi: il programma musicale condotto da Carlo Conti è pronto per ripartire con un cast d’eccezione che si sta ormai delineando.

Nelle ultime settimane infatti hanno cominciato a circolare i primi nomi dei concorrenti della trasmissione: il conduttore, forte del riscontro positivo delle edizioni degli ultimi anni, è pronto a stupire il suo pubblico con volti noti del mondo dello spettacolo.

Dalle indiscrezioni pubblicate da TvBlog, sarebbe confermata la presenza di Stefania Orlando e Pierpaolo Pretelli: i due, reduci dal successo del Grande Fratello Vip, si preparano a una nuova sfida, diversa sicuramente da quella all’interno della Casa più spiata d’Italia. Entrambi del resto hanno già esperienza col mondo della musica: la prima ha rilasciato il singolo Babilonia, l’ex velino ha invece pubblicato L’Estate Più Calda, cercando di farsi spazio tra i tormentoni estivi di questa stagione.

Non dimentichiamo ovviamente Alba Parietti, che solo qualche settimana fa ha dato conferma della sua partecipazione al programma in un’intervista in occasione dei suoi sessant’anni: “Farò Tale e Quale Show proprio perché non sono mai rimasta tale e quale a me stessa”, aveva confessato.

Pare però che siano trapelati altri due nomi per la nuova edizione di Tale e Quale Show: stando a quanto riportato sempre da TvBlog, oltre a Ciro Priello dei The Jackal, Federica Nargi e Deborah Johnson, già dati per certi, si vanno ad aggiungere altri due nomi noti del panorama musicale italiano.

Si tratterebbe di Francesca Alotta, che ha vinto Sanremo Giovani con Aleandro Baldi duettando sulla celebre Non amarmi, canzone rimasta nella storia. La Alotta aveva anche partecipato di recente a Ora o mai più, altro talent show di Rai 1 e adesso potrebbe cimentarsi in una nuova avventura.

L’altro nome in lizza per la nuova edizione invece è quello di Dennis Fantina, storico vincitore di Amici di Maria De Filippi, che trionfò nella prima edizione del talent, quando ancora portava il nome di Saranno Famosi. Mancano ancora due nomi per completare i concorrenti della prossima edizione, ma pare che potrebbero esserci novità anche sulla giuria dello show.

Vincenzo Salemme ha dato forfait per alcuni impegni cinematografici, al suo posto pare ormai certa la presenza di Cristiano Malgioglio. Il contratto non è ancora stato firmato, ma le trattative sarebbero quasi concluse per affiancare Loretta Goggi e Giorgio Panariello nel banco dei giurati.