Tale e Quale: Lidia Schillaci vince, polemiche per la battuta di Pieraccioni

Tale e Quale Show, da Pago a Carmen Russo: le imitazioni più belle da rivedere

Tale e Quale Show è un trionfo: Lidia Schillaci vince il torneo, ma scoppia la polemica per la battuta di Pieraccioni a Carlo Conti. Il conduttore del programma Rai è tornato finalmente al suo posto in occasione dell’ultima puntata della trasmissione. Lidia è stata eletta campionessa dell’edizione 2020 dopo una sfida serrata, fra esibizioni e grandi emozioni. Le imitazioni sono state tante, una più bella dell’altra, ma a colpire giuria e pubblico è stata soprattuto la Schillaci.

L’artista ha infatti imitato in modo impeccabile Mina, esibendosi sulle note di Io e te da soli. Lidia ha stregato tutti, soprattutto il giudice speciale Alessandro Siani. Il secondo posto è stato conquistato da Jessica Morlacchi che ha vestito i panni di Lara Fabian, terzo Agostino Penna che è stato Drupi per una sera. Si sono esibiti anche Francesco Monte, che è stato Ultimo ed è arrivato quarto, Virginio, quinto nei panni di Gino Paoli, Giulia Sol che è stata Alexia e Pago che è stato Franco Califano. La classifica finale di Tale e Quale Show vede poi ottava Barbara Cola, che è stata Anna Oxa, Carolina Rey nei panni di Nada, Sergio Muniz, decimo con Ghali.

Grande protagonista della serata anche Carlo Conti che è tornato nello studio dello show per la finalissima. Guarito dal Coronavirus, il conduttore ha ringraziato il pubblico: “Grazie per l’affetto che mi avete dimostrato – ha detto -. Per me è un onore essere qui stasera, ma non potevo mancare per l’ultima puntata. Un grazie speciale anche alla giuria che ha portato avanti il carrozzone da sé dimostrando di potercela fare da sola”. A offuscare il trionfo di Tale e Quale Show una piccola polemica che è nata prima della diretta e che ha visto coinvolto Leonardo Pieraccioni, grande amico di Carlo Conti.

Tutto è nato dopo che il conduttore ha pubblicato su Instagram un video sul treno annunciando di essere diretto verso gli studi televisivi. “So che hai starnutito nella carrozza 8 e tutti si sono ammassati nella 1”, ha commentato il comico. La battuta non è piaciuta ad alcuni utenti che hanno accusato l’attore e regista di aver dato prova di scarsa delicatezza. Nessun commento da Carlo Conti, che probabilmente ha accolto le parole dell’amico per quello che erano: una semplice battuta, sviando le polemiche.